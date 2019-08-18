民陣：170萬人參與維園集會 31日將再集會

2019-08-18 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



香港民陣下午在香港銅鑼灣維多利亞公園舉行「流水式」反送中集會。晚上8時55分，民陣宣布集會結束。晚上10時，民陣召集人岑子杰宣布，今天在銅鑼灣、天后及維園一共有170萬人參與集會。香港警方則暫未公布數字，水砲車也未出動。

據星島網，岑子杰指出，今日集會的行動規模與6月16日的遊行相當，但基於香港警方的限制，在計算人數及運作上時遇到困難。他亦指，今日的集會甚為和平及理性，希望香港政府回應五大訴求，亦相信今晚不會有衝突發生。他亦指，對香港警方反對今日的遊行將提出司法覆核。

岑子杰指出，本月31日將再舉行集會，起點為中環遮打花園，終點則為香港中聯辦。

入夜後，大批香港市民仍然繼續由不同地方前往維多利亞公園，參加民陣舉行的集會，部分人抵達後留守，部分人進入維園後以流水式集會方式，選擇經不同出口離開。大部分市民沿着馬路和夏慤道行車天橋往中環方向前行，亦有部分人坐在路壆稍作休息。

另外，有多輛警車停泊在政府總部內戒備，但未見有警員駐守。部分市民則在夏慤道天橋上停留，並向著警車方向指罵，並以鐳射筆照向政府總部、警察總部及解放軍軍營的外牆。晚上，有人在夏慤道搬水馬堵路。