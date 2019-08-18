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金馬獎陸片掛零 「少年問道」宣布退出

2019-08-18 18:30聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

據觀察者網，8月17日，大陸紀錄片《少年問道》的拍攝製作者@朱昱1234567 在新浪微博發文稱，由於其報名參加金馬影展時大陸國家電影局尚未發布消息，所以「現在我鄭重聲明，我和我的影片退出參加金馬影展，不會再參加複賽」。

稍早，有媒體報導稱，在大陸國家電影局發布相關通知後，大陸紀錄片《少年問道》「一本初衷堅持不退賽」，是「目前唯一公開表態參賽的大陸影片」。隨後大V@全真道士梁興揚，在新浪微博多次指責該片，但均未得到片方關於是否參賽的正式回應。

如今，@朱昱1234567 宣布退出金馬影展複賽的消息一出，也引來眾多大陸網友的質疑：（大陸）電影局的規定發布多少天了，才通網嗎？

立場強硬的觀察者網報導，8月7日，大陸國家電影局發布消息稱，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。隨後，包括張藝謀《一秒鐘》、王小帥作品《地久天長》等4部影片方，先後表示並未報名此次金馬獎。同時，香港多家電影公司也紛紛表態，取消參加金馬獎。

然而，8月14日，有媒體報導，在大陸國家電影局發布相關通知後，大陸紀錄片《少年問道》仍「一本初衷堅持不退賽」，是「目前唯一公開表態參賽的大陸影片」。

消息一出，知名道教徒大V、 長安道教協會秘書長@全真教士梁興揚，在新浪微博上直言，此事是對道教形象的極大傷害。他還四連問指責中國道教協會的無作為。

對此，《少年問道》導演@朱昱1234567 指責@全真教士梁興揚 在造謠，並稱會用法律嚴懲造謠者。

大陸紀錄片《少年問道》曾一度是中共不參加金馬獎禁令後，仍「一本初衷堅持不退賽」，...
大陸紀錄片《少年問道》曾一度是中共不參加金馬獎禁令後，仍「一本初衷堅持不退賽」，是「唯一公開表態參賽的大陸影片」。（新浪微博照片）
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大陸紀錄片《少年問道》的導演朱昱在新浪微博發文稱，由他和他的影片退出參加金馬影展...
大陸紀錄片《少年問道》的導演朱昱在新浪微博發文稱，由他和他的影片退出參加金馬影展，不會再參加複賽。（新浪微博照片）
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