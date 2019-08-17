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香港若遭鎮壓 德媒：台灣親北京候選人將落敗

高雄學生聲援香港 高雄車站靜坐挺反送中

2019-08-17 21:13聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「高雄學生逃犯條例關注組」今天晚上在高雄火車站一樓大廳，舉行「817全球抗爭連線集會聲援香港」，響應香港串聯來自全世界的力量，共同聲援「反送中」事件，有數百港生及台灣民眾參加。

「身在異鄉，心繫我城；光復香港，時代革命！」高雄學生逃犯條例關注組發言人林同學扮成在遊行遭攻擊恐永久失明的女救護員，控訴港警濫權，並發表關注組的聲明。香港在過去的兩個月以來，市民發起了大大小小的集會遊行，反對香港政府強推逃犯條例的修訂。基於對中國法治的不信任，他們都不希望香港引以為傲的司法獨立和高度自治受到破壞及侵蝕。

港生表示，香港警察在過去兩個月，濫用警權、濫用武力鎮壓示威活動，香港正面臨人道危機。6月12日以來警方多次無預警施放催淚彈，而且在民居林立、有老人院的鬧區施放多枚催淚彈，令眾多並未參與示威活動的民眾也受影響。警方還多次描準示威者的頭部開槍，至今已造成兩名市民的視力受損，而其中一名傷者還是現場的女救護員。

高雄的在台港生，一直非常關注香港的事態發展。學生反映，香港現在的局面是沒有人願意所看的，看到市民被警察毒打、被政府背叛出賣，他們非常難過。一方有難八方支援，他們希望盡其所能，聲援香港人，讓港人知道世界各地的人都會一起長期抗爭，香港人並不孤單。

現場有名4歲女童高喊「香港加油！」靜坐民眾響起一片掌聲。許多民眾也在Memo紙寫下對民主普選及反送中的訴求，貼在連儂牆上。

數百港生及台灣民眾在高雄車站大廳靜坐，聲援香港「反送中」。記者徐如宜／攝影
數百港生及台灣民眾在高雄車站大廳靜坐，聲援香港「反送中」。記者徐如宜／攝影
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高雄學生逃犯條例關注組發言人林同學扮成在遊行遭攻擊恐永久失明的女救護員，控訴港警...
高雄學生逃犯條例關注組發言人林同學扮成在遊行遭攻擊恐永久失明的女救護員，控訴港警濫權。記者徐如宜／攝影
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數百港生及台灣民眾在高雄車站大廳靜坐，聲援香港「反送中」。記者徐如宜／攝影
數百港生及台灣民眾在高雄車站大廳靜坐，聲援香港「反送中」。記者徐如宜／攝影
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民眾用Memo紙寫下對民主普選及反送中的訴求，貼在連儂牆上。記者徐如宜／攝影
民眾用Memo紙寫下對民主普選及反送中的訴求，貼在連儂牆上。記者徐如宜／攝影
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數百港生及台灣民眾在高雄車站大廳靜坐，聲援香港「反送中」。記者徐如宜／攝影
數百港生及台灣民眾在高雄車站大廳靜坐，聲援香港「反送中」。記者徐如宜／攝影
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民眾用Memo紙寫下對民主普選及反送中的訴求，貼在連儂牆上。記者徐如宜／攝影
民眾用Memo紙寫下對民主普選及反送中的訴求，貼在連儂牆上。記者徐如宜／攝影
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香港逃犯條例警察
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