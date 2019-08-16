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陸：新疆再教育營 未剝奪自由

2019-08-16 23:54聯合報 特派記者許依晨／北京報導

新疆再教育營人權狀況，受國際社會高度關注，大陸官方曾邀外媒和外國使節前往新疆探訪...
新疆再教育營人權狀況，受國際社會高度關注，大陸官方曾邀外媒和外國使節前往新疆探訪。圖為外媒今年一月到新疆教培中心探訪。 （新華社）
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大陸國務院新聞辦公室昨日發表「新疆的職業技能教育培訓工作」白皮書，再度反駁外界對「教培中心」的質疑，並稱學員可定期回家、有通信自由，「根本不是什麼限制、剝奪人身自由的措施」。

白皮書在前言中寫道，新疆依法設立「教培中心」，開展職業技能教培工作。「教培中心」屬於學校性質，貫徹落實憲法和法律規定，保障參與培訓學員的基本權利不受侵犯，「教培中心確定教育挽救對象的唯一標準是：是否有過恐怖主義、宗教極端主義違法或犯罪行為，與其所在的地區、所屬的民族和所信仰的宗教毫無關係」。

白皮書說明，「教培中心」的學員有三類：第一類是「被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動、極端主義活動，或者參與恐怖活動、極端主義活動情節輕微，尚不構成犯罪的人員」；第二類是「被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動、極端主義活動，或者參與恐怖活動、極端主義活動，有現實危險性，尚未造成實際危害後果，主觀惡性不深，能夠認罪悔罪，依法不需要判處刑罰或者免除刑罰，自願接受培訓的人員」；第三類則是「因恐怖活動犯罪、極端主義犯罪被定罪處刑，刑滿釋放前經評估仍有社會危險性，人民法院依法決定在刑滿釋放後進行安置教育的人員」。

白皮書表示，參加教育培訓的人數是動態的，有進有出，大多數學員已達到培訓要求順利結業。開展教培工作以來，新疆已連續近三年未發生暴力恐怖事件，宗教極端主義滲透得到有效遏制。

白皮書還稱，二○一八年十二月底以來，各國駐陸使節、聯合國官員和媒體等四十多批、近千人到新疆參觀訪問，「通過實地參觀訪問，許多人認清了真相」。

國際高度聚焦新疆問題，大陸官方近期密集主動對外說明，七月下旬，大陸官方發表「新疆的若干歷史問題」白皮書，回擊國際上的指責聲浪；七月底，新疆自治區主席雪克來在國新辦記者會向媒體表示，歡迎媒體隨時去新疆，「想看哪座教培中心都行」。

新疆國務院
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