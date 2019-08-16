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香港大專學生會集會揮英美國旗 現場有民進黨旗

2019-08-16 22:28聯合報 記者張佑生╱即時報導

有香港集會人士拿出美國國旗要求美國介入。法新社
有香港集會人士拿出美國國旗要求美國介入。法新社
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香港大專院校學生會16日於中環遮打花園舉行「英美港盟　主權在民」集會，有人揮動港英旗及英國國旗。香港東方日報網站報導，現場也看見台灣民進黨黨旗。主辦者宣布集會人數超過6萬人，大會晚間10點左右宣布集會結束。

反送中香港民進黨
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