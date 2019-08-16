馬紹章：陸客自由行喊卡 與蔡政府在香港問題言行有關

2019-08-16 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



海基會前副董長兼發言人馬紹章今（16）日在「遠見華人精英論壇」撰文指出，「民意」在台灣已成了最高價值，它甚至決定對錯是非以及利弊得失，但台灣的民意從來不是大陸戰略思維中的重要因素。

馬紹章分析，民主社會重視民意似是理所當然，但民意往往受到很多因素的影響，變化無常，瞬間天堂地獄，正所謂民意如流水，陳水扁、馬英九、蔡英文、韓國瑜都是例子。

此外，民意往往反映的更多是情緒，而不是對問題的理解，更重要的是，民意是可以操控的。從這個觀點來看，民意和戰略思考有某種程度的矛盾，因為一個是短期反應，一個是長期規畫，一個是情緒主導，一個是理性思維。這是台灣和大陸在面對兩岸問題時一個很大的差別。

馬紹章認為，中國大陸的作為主要依其戰略而定，而戰略必然有其系統性、穩定性與可靠性。大陸為什麼不放棄使用武力？為什麼堅持九二共識？背後都是戰略考量。

對大陸來說，和平統一和不放棄武力是一體的兩面，因為一旦放棄武力，就等於放棄統一，那還有什麼和平統一可言。在大陸思維中，一旦放棄「九二共識」，就等於放棄了幾十年的兩岸成果，尤其是馬政府八年包括二十三項協議及「馬習會」的成績。如果「九二共識」可放棄，那豈不是就像蔡英文在2016年大選前所說，只要民進黨當選，大陸的政策自然會朝民進黨的方向調整。

他指出，2016年5月之後，大陸眼中的蔡英文政府是一方面向美國一邊倒，另一方面又執行去中國化，因此其戰略需要已調整為：（一）向美國及民進黨展現其實力與決心，以免美國及民進黨政府有誤判；（二）壓制台灣對台獨的想像與空間。至於促統之說，也並非真的著眼於「統」，而是要藉促統以壓獨；（三）只留下「九二共識」這一把鑰匙，因為反映的是戰略的穩定性與可靠性。

馬紹章認為，面對大陸的作為，民進黨政府只能向內採取更多的限制性措施，可以說，大陸警告民進黨政府，民進黨政府就恐嚇台灣民眾。

他分析，大陸突然中斷來台自由行許可的發放，應與蔡政府在香港問題的發言及作為有關。如果蔡政府繼續在兩岸議題上大作文章，大陸今年不見得會保持沈默，而是打蛇隨棍上，更進一步強化兩岸議題成為這一次選舉的唯一主軸，到時候，恐怕就沒有回頭路了。