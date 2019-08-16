中美貿易談判沒進度人民幣貶值不會停 該如何自保？

相關新聞
馬紹章：陸客自由行喊卡 與蔡政府在香港問題言行有關2019-08-16 12:44
中國式和諧的江湖秘密 徐皓峰反武俠電影《師父》2019-08-16 09:50
亞馬遜賣港獨T恤 陸人反彈2019-08-16 00:13
占中發起人戴耀廷 獲准交保 等候上訴2019-08-16 00:13
美將中廣核列入「實體名單」 中方：停止錯誤做法2019-08-15 21:33
外交部：中美元首一直通過會晤、通話、通信方式溝通2019-08-15 21:13
美對陸3000億美元商品加徵關稅 中方將反制2019-08-15 18:06
大陸國產品牌也中「獨」 酒商交流會地圖竟缺藏南2019-08-15 16:41
華為繁體版列台灣為國家 陸網友轟「道貌岸然偽君子」2019-08-15 14:17
新黨周六黨慶 將宣布「一國兩制台灣方案」2019-08-15 14:14
北戴河休假結束 中共政治局常委栗戰書露面2019-08-15 10:19
新黨黨慶將提「一國兩制」台灣方案2019-08-14 19:51
中共財長：重點防範化解地方政府債務風險2019-08-14 16:39
楊潔篪紐約晤龐培歐談中美關係2019-08-14 10:50
敏感時刻 北京拒絕兩美國軍艦訪港2019-08-14 09:16
兩岸政策挨批「飲鴆止渴」蔡回嗆：柯主席用錯成語2019-08-14 00:21
骨牌效應…南航取消哈爾濱、長春航班 春秋航空恐跟進2019-08-14 00:08
觀察站／用嘴救觀光？3離島拚「自力救濟」2019-08-14 00:04
陸客限縮一波波…藍派員晤劉結一 盼解凍自由行2019-08-14 00:00
離岸人民幣兌美元大反彈收復7元關口2019-08-13 23:03
大陸限縮自由行 楊鎮浯：金門是「重災區」2019-08-13 21:08
小英質疑3首長赴陸「偷跑」 楊鎮浯批：該關心不關心2019-08-13 14:42
張達明：港警插贓嫁禍民眾已有表面證據2019-08-13 11:07
反送中/香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止2019-08-11 20:27
黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍2019-08-05 19:43
政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們2019-08-01 11:09
陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話2019-08-01 02:41
人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅2019-07-31 11:53
衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用2019-07-28 12:15
熱門文章
香港今起連3天大型示威 北京密切注意2019-08-15 23:42
香港首富李嘉誠再引《黃台瓜辭》 籲停止暴力2019-08-16 08:48
影／成龍喊話挺中國 網友翻64舊照「時空打臉」2019-08-15 17:55
多家港媒刊登「一個香港市民李嘉誠」廣告 聲明反對暴力2019-08-16 09:06
華為繁體版列台灣為國家 陸網友轟「道貌岸然偽君子」2019-08-15 14:17
新葬女屍頻傳失蹤...山村古老習俗 隱藏龐大黑色產業鏈2019-08-16 11:00
廢棄「一國兩制」 中國有可能將香港納入直轄市？2019-08-15 13:50
影／武警蓄勢待發！外媒直擊數千人集結深圳操演2019-08-15 17:48
赴港機場訪示威者 日本10歲女孩：想了解真相就與當事人對話2019-08-16 09:25
3大示威前夕 港府提前「派糖」2019-08-16 00:18
陸媒：羅冠聰煽動罷課 自己卻飛去美國讀書2019-08-15 19:12
美對陸3000億美元商品加徵關稅 中方將反制2019-08-15 18:06
中國駐德大使：香港局勢若失控 中央將接手2019-08-16 07:26
反送中看不到盡頭，為何台灣金融菁英離不開香港？因為還有錢賺，「中國不會自己先斷腿」2019-08-16 10:37
「不想看到中國殘暴鎮壓」 川普提議習近平見香港示威者2019-08-15 22:52
中國外交部駐港公署：英國無權干預香港事務2019-08-15 19:30
港人進陸遭解鎖手機 示威照片強迫刪除2019-08-16 00:26
法新社：中國武警在深圳一座體育館操練2019-08-15 17:00
陸委會：不樂見香港發生最糟狀況 因應措施準備好了2019-08-15 17:50
台女塞2萬元訂腸粉「留給示威者」 香港店家大讚：天使！2019-08-16 11:33
喊痛也不敢撤裝備… 港女孩英勇悶熄6催淚彈感動網友2019-08-15 13:53
國新辦吹風會 「全國人大可宣布緊急狀態」2019-08-16 00:19
中國外交部批裴洛西：美政客與暴力分子狼狽為奸2019-08-15 16:57
幽靈員工上班兩年 出勤23天爽領53萬薪水2019-08-16 12:59
反送中示威 港警證實：6月9日至今共748人被捕2019-08-15 20:51
留言