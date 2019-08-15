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大陸在美國生產的首批地鐵列車 波士頓正式上路

2019-08-15 19:33聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸最重要的軌道交通設備廠、中國中車股份有限公司（簡稱「中國中車」）在美國麻州生產的首批六節新型地鐵列車，當地時間14日在波士頓正式上路營運。這被視為是中國中車走向國際一個重要的里程碑。

當日投入使用的地鐵列車由中國中車麻州春田市工廠生產，這座工廠為中國中車在美國投資的第一座製造基地，2015年9月3日正式動工興建，主要是為配合中車於2014年底獲得麻州海灣交通管理局約6.47億美元的波士頓地鐵紅線、橙線地鐵列車採購案。這也是中國軌道交通設備製造商首次在發達國家建廠。

據新華社報導，麻州運輸部長波拉克（Stephanie Pollack）在發車儀式上說，除了車體顏色，新型地鐵列車與舊車相比由內而外都做了全面改變，將為乘客帶來更舒適、更可靠的乘車體驗。未來，隨著交付使用的列車越來越多，橙線地鐵將能大幅提高載客量。

中國中車麻州公司表示，新型列車具有全新安全功能，包括在開關門時會發出聲音和視覺警告。同時，列車的懸掛系統也將為乘客帶來更好的舒適度。

中國中車麻州春田市工廠於2018年正式投產，目前已承接波士頓紅線和橙線共404節列車車廂的生產任務，其中包括152節橙線車廂。截至目前為止，中國中車已交付十節車廂。除14日投入運行的六節外，剩餘四節車廂預計在9月正式載客運營。

由中國中車為波士頓地鐵生產的新型列車，據稱安全性和舒適度都有明顯的提升。（新華網...
由中國中車為波士頓地鐵生產的新型列車，據稱安全性和舒適度都有明顯的提升。（新華網）
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中國中車在美國麻州生產的首批六節新型地鐵列車，14日在波士頓正式上路運營。（新華...
中國中車在美國麻州生產的首批六節新型地鐵列車，14日在波士頓正式上路運營。（新華網）
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列車波士頓

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