大陸在美國生產的首批地鐵列車 波士頓正式上路

2019-08-15 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸最重要的軌道交通設備廠、中國中車股份有限公司（簡稱「中國中車」）在美國麻州生產的首批六節新型地鐵列車，當地時間14日在波士頓正式上路營運。這被視為是中國中車走向國際一個重要的里程碑。

當日投入使用的地鐵列車由中國中車麻州春田市工廠生產，這座工廠為中國中車在美國投資的第一座製造基地，2015年9月3日正式動工興建，主要是為配合中車於2014年底獲得麻州海灣交通管理局約6.47億美元的波士頓地鐵紅線、橙線地鐵列車採購案。這也是中國軌道交通設備製造商首次在發達國家建廠。

據新華社報導，麻州運輸部長波拉克（Stephanie Pollack）在發車儀式上說，除了車體顏色，新型地鐵列車與舊車相比由內而外都做了全面改變，將為乘客帶來更舒適、更可靠的乘車體驗。未來，隨著交付使用的列車越來越多，橙線地鐵將能大幅提高載客量。

中國中車麻州公司表示，新型列車具有全新安全功能，包括在開關門時會發出聲音和視覺警告。同時，列車的懸掛系統也將為乘客帶來更好的舒適度。