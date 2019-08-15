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楊秋興宣布退黨後與馬英九通電話 對韓國瑜沒有好話

楊秋興批國民黨一言堂宣布退黨 不加入台灣民眾黨

美對陸3000億美元商品加徵關稅 中方將反制

2019-08-15 18:06聯合報 記者林宸誼╱即時報導

針對美國貿易代表辦公室宣布，將對約3,000億美元自大陸進口商品加徵10%關稅，大陸國務院關稅稅則委員會有關負責人15日表示，美方此舉嚴重違背中美兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識，背離了磋商解決分歧的正確軌道，中方將不得不採取必要的反制措施。這也是大陸官方再度針對3,000億美元加徵關稅一事，明確表達將反制的態度。

圖／大陸國務院關稅稅則委員會
圖／大陸國務院關稅稅則委員會
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