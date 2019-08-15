大陸國產品牌也中「獨」 酒商交流會地圖竟缺藏南

2019-08-15 16:41 世界日報 中國新聞組／北京15日電



有網友指出，中國白酒企業水井坊使用的中國地圖缺少被印度侵占的中國藏南地區。該圖為中國大陸的地圖。 圖／取自微博 分享 facebook

多個國際名牌近日才因產品或官網涉及港獨及台獨等事件而向中國網民先後道歉，13日傳出中國國產品牌也「中招」。有網友指出，中國白酒企業水井坊在半年投資者交流會上使用的中國地圖部分有誤，缺少了被印度侵占的中國藏南地區。水平坊13日晚發布聲明稱，這是會務人員工作失誤造成，對此表示深深歉意。

紅星新聞報導，有網友於13日凌晨通過微博發出一條信息稱：「水井坊半年報投資者交流會裡面的這個地圖上是不是缺了點？你們這一版地圖哪整的？」信息同時附上四張照片，其中包括水井坊在交流會上的地圖以及中國地圖，並用紅色圈標明缺少了藏南地區。

信息發布後，中國網民大都並未立即出現如對待日前國際名牌涉及港獨及台獨事件一樣的憤怒，不少網友一度還留言問：「沒看出來兩張圖有啥不一樣的啊？我眼神這麼不好了嗎？」後經其他網民「指點」才知道是少了藏南地區，恍然大悟稱「發現這個的人眼力還真好」。也有網友指「連藏南地區都認不得不至於吧」。

水井坊13日深夜在微博上發出了聲明指出，網友指出水井坊在之前的業績分享會議上引用的中國地圖西藏自治區部分有誤，經確認是會務人員工作失誤，導致在介紹水井坊重點市場布局時引用了錯誤地圖。由於工作不嚴謹未對地圖進行仔細校驗造成此疏漏，給大家帶來了不良感受，表示深深歉意。

聲明指出，在發現錯誤後，已修正相關資料。對於此類的錯誤，將引以為戒、杜絕類似情況再次發生。水井坊作為中國品牌，與所有國人一樣，堅決維護祖國主權及領土完整。