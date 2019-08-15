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華為繁體版列台灣為國家 陸網友轟「道貌岸然偽君子」

2019-08-15 14:17聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

近來多個國際品牌因在產品或網站上，把台灣、香港、澳門列為國家，掀起「反分裂風波」，遭大陸網民抵制，不少品牌紛紛道歉。有網友在微博發文，指發現中國傾一國之力全力扶持的華為手機在使用者設定上「政治不正確」，部分手機在使用簡體字體時，台灣被稱作「中國台北」，但若切換至繁體字體，就變成「台灣台北」，觸動大批大陸網友神經，惹來一片罵潮。

據星島網報導，日前有大陸網友在新浪微博發文，指自己用的是華為手機，在切換到繁體時，系統中時區把台北標註為台灣，北京的標註是中國，但當切換成簡體功能，台灣則變成「台北（中國）」，涉及的手機型號包括華為P20、榮耀6、榮耀9、榮耀10、華為nove5pro、華為P30等。

大陸網友得悉事件後，紛紛拿出華為手機，測試，結果真有其事，並在新浪微博上發文公布測試結果。事件爆發後，有人質疑華為「雙重標準」、「傷害民族感情」，辱罵華為「噁心」、「垃圾」、「涉嫌台獨出來解釋」、「看你們所說的愛國情懷的品牌，是否是道貌岸然的偽君子？」等。

據悉，「華為」今日凌晨已全面更新資訊，繁體版的台北括號改成「中國」。不過不少中國大陸網民仍不滿，促華為道歉。

華為繁體字版本列台灣為國家惹陸網民不滿，力促華為道歉。 （星島網）
華為繁體字版本列台灣為國家惹陸網民不滿，力促華為道歉。 （星島網）
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