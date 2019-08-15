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駐港部隊估6千至1萬人 哪些狀況下將出動？

2019-08-15 11:29聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

在中共港澳辦接連幾天稱香港已出現恐怖主義的苗頭、已有恐怖主義的跡象等用詞後，中共官媒環球時報今天列舉中共駐港部隊的裝備，和中共駐港部隊在哪些狀況下將出動。根據中共《基本法》《駐軍法》，駐港部隊都可以出動。

報導引用紐約時報稱，外界估計駐港部隊的人數在6000至1萬之間。許多士兵部分時間住在與香港相鄰的深圳。美媒的文章稱，中國人民解放軍管理著香港的19處軍事用地，其中包括12個軍營。最引人注目的幾處包括直升機團所在的石崗機場、昂船洲的一個可停泊幾艘小型軍艦的海軍基地，以及靠著維多利亞港的駐港部隊大廈。

裝備方面，從之前閱兵直播畫面以及公開報導看，駐港部隊陸軍裝備了92B型輪式步兵戰車、07型輪式裝甲指揮車、輪式裝甲搶修車、東風「猛士」偵察車、特種摩托車等車輛。輕武器則包括95槍族、多型沖鋒槍、狙擊步槍、反器材步槍及榴彈發射器、火箭筒等。此外，還裝備了「紅旗-6｣彈砲結合防空系統、防化偵察車、防化化驗車等。

駐港部隊海軍則編有056型護衛艦、037II型導彈護衛艇、登陸艇、軍用交通艇等裝備。駐港部隊空軍轄有直-9ZH指揮偵察直升機、直-9W武裝直升機、直-8KH運輸搜救直升機等型軍機。

中共駐港部隊司令陳道祥少將七月底表示，駐軍將堅決聽從黨中央、中央軍委和習近平主席指揮，堅決貫徹香港《基本法》《駐軍法》，堅決支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動，堅決維護國家主權安全和香港繁榮穩定，與社會各界攜手開創香港更加美好的明天。

根據中共香港《駐軍法》第十四條規定，香港特區政府根據香港特別行政區基本法的規定，在必要時可以向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。

香港特區政府的請求經中央人民政府批准後，香港駐軍根據中央軍委會的命令派出部隊執行協助維持社會治安和救助災害的任務，任務完成後即返回駐地。香港駐軍協助維持社會治安和救助災害時，在香港特區政府的安排下，由香港駐軍最高指揮官或其授權的軍官實施指揮。香港駐軍人員在協助維持社會治安和救助災害時，行使香港特區法律規定的權力。這一條基本明確了香港駐軍協助維持香港社會治安的時機和程序。

此外，香港《基本法》第二章第十八條規定，中共全國人大常務委員會決定宣布戰爭狀態或因香港特別行政區內發生香港特區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂而決定香港特別行政區進入緊急狀態，中央人民政府可發布命令將有關全國性法律在香港特區實施。從這一條看，如果香港進入極端緊急狀態，香港駐軍同樣也能參與維持社會治安的任務。

根據中共《基本法》《駐軍法》，中共駐港部隊都可以出動。（新浪微博照片）
根據中共《基本法》《駐軍法》，中共駐港部隊都可以出動。（新浪微博照片）
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