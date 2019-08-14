新黨黨慶將提「一國兩制」台灣方案

2019-08-14 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



新黨17日將舉辦創黨26週年黨慶大會，新黨主席郁慕明將於當天宣布新黨版的「一國兩制」台灣方案，發出支持兩岸統一的聲音。

海外網報導，新黨發言人王炳忠稱，本次新黨黨慶將以「沒有統一的聲音，就沒有和平繁榮的台灣」為訴求，正面表達台當局不應限縮統一的主張，台灣各界更不應避談台灣前途何去何從的重大問題。

王炳忠表示，新黨創黨26週年黨慶大會將在8月17日晚上7時，在台北市新生南路、辛亥路口福華會館舉行。

新黨主席郁慕明預告，當天他將宣布新黨版的「一國兩制台灣方案」，負責任地提出新黨主張統一、支持「一國兩制」、對於「台灣方案」內容的構想。

王炳忠稱，兩岸早在1992年，就達成了「兩岸同屬一個中國、共同謀求國家統一」的「九二共識」，這本是兩岸和解最好的道路；但民進黨卻不予承認，因此新黨堅持做「北極星」，勇敢說真心話，「中華民族的統一，是台灣人發展空間的擴張，而不是併吞。」

新黨還揭批，民進黨過去宣稱「百分之百言論自由」，如今卻大搞「國安修法」，限縮統一的言論和統派人士的自由。現在，島內可以有「台獨」主張，追求國家統一卻反而遭受箝制。台灣不應沒有和平統一的討論，只剩掩耳盜鈴的自爽，這對台灣前途才是最危險的。

今年5月，有慕明曾率台灣各界人士代表團先後到廣東、上海、江蘇、北京等地參訪，並與中共國台辦舉行協商。他在出行前的記者招待會上表示，民進黨當局多次明示、暗示，要新黨小心「以身試法」，甚至放話可以解散新黨，他想告訴蔡英文當局，自己就是要去大陸為台生、台商和台胞爭權益，為廣大台灣民眾謀求兩岸和平發展的道路，這是正當的事，應該正大光明地告訴大家。