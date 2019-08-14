港府：非法示威集會對香港經濟造成非常負面影響

2019-08-14 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



香港特區政府8月14日下午舉行跨部門記者會，包括運輸及房屋局局長陳帆、商務及經濟發展局局長邱騰華、機場管理局行政總裁林天福等港府官員表示，這次非法示威集會對香港經濟造成非常負面影響。

《澎湃新聞》援引運輸及房屋局局長陳帆在記者會上表示，由於過去兩天大批集會人士在機場阻塞進出的通道，令航空、旅遊、物流等行業受到傷害。他還說，示威者行為超越文明底線，予以嚴厲譴責，希望傷者早日痊癒。

他指出，機管局過往對集會採取包容態度，而現已取得禁制令，任何人不得參與機管局指定地方外的集會活動，呼籲在場集會的市民儘快離開。

機管局行政總裁林天福表示，非法示威集會造成機場停運兩日，共有979班航班取消，對香港經濟打擊很大。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華指出，香港是一個國際商業中心，每年貨物輸送量為510萬噸，去年客運量超過7500萬人次，目前受非法示威影響，8月遊客人數，首5日下跌31%，在8月的第二個5日，這個數字按年下跌33.4%。