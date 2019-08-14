港府：非法示威集會對香港經濟造成非常負面影響
香港特區政府8月14日下午舉行跨部門記者會，包括運輸及房屋局局長陳帆、商務及經濟發展局局長邱騰華、機場管理局行政總裁林天福等港府官員表示，這次非法示威集會對香港經濟造成非常負面影響。
《澎湃新聞》援引運輸及房屋局局長陳帆在記者會上表示，由於過去兩天大批集會人士在機場阻塞進出的通道，令航空、旅遊、物流等行業受到傷害。他還說，示威者行為超越文明底線，予以嚴厲譴責，希望傷者早日痊癒。
他指出，機管局過往對集會採取包容態度，而現已取得禁制令，任何人不得參與機管局指定地方外的集會活動，呼籲在場集會的市民儘快離開。
機管局行政總裁林天福表示，非法示威集會造成機場停運兩日，共有979班航班取消，對香港經濟打擊很大。
香港商務及經濟發展局局長邱騰華指出，香港是一個國際商業中心，每年貨物輸送量為510萬噸，去年客運量超過7500萬人次，目前受非法示威影響，8月遊客人數，首5日下跌31%，在8月的第二個5日，這個數字按年下跌33.4%。
酒店方面普遍跌破兩位數，有的酒店個別入住率下跌三成到五成。目前，已經有28個國家發出不同程度的旅遊提示，對香港經濟造成非常負面的影響。
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