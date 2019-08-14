陸記者被毆後 解放軍發文：從深圳往香港只需10分鐘

2019-08-14 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



陸記者被打後，中共解放軍表示，從深圳出發抵達香港只需要10分鐘。新華社 分享 facebook

香港反修訂逃犯條例的風波持續，大陸官媒環球時報記者付國豪昨夜在機場遭示威者腳踢、綑綁之後，解放軍東部戰區陸軍的微信公眾號今針對事件發表文章，指從深圳出發抵達香港只需要10分鐘。

該文又配上一張蝗蟲圖片，圖片中有「港毒分子」字眼，文章又指蝗蟲「在秋天會逐漸絕跡」。

解放軍東部戰區陸軍的文章表示，「想冷靜地普及7條常識」：

一，基本法第十八條：香港發生特區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂時，全國人大有權宣布特區進入緊急狀態，北京可發布命令將有關全國性法律在香港實施。

二，中華人民共和國反恐怖主義法第二條：國家反對一切形式的恐怖主義，依法取締恐怖活動組織，對任何組織，策劃，準備實施，實施恐怖活動，宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，組織，領導，參加恐怖活動組織，為恐怖活動提供幫助的，依法追究法律責任。

三，中華人民共和國人民武裝警察法第二章第七條規定：人民武裝警察部隊參加處置暴亂，騷亂，嚴重暴力犯罪事件，恐怖襲擊事件和其他社會安全事件。

四，鄧小平文選第三卷：在香港駐軍還有一個作用，可以防止動亂。那些想搞動亂的人，知道香港有中國軍隊，他就要考慮即使有了動亂，也能及時解決。

五，深圳灣附近的春繭體育館，從這出發抵達香港只需要10分鐘，距離香港機場56公里。

六，2019年8月8日，立秋。

七，螞蚱是一種直翅目蝗科動物，學名叫「蝗蟲」，成蟲存活期約90天，產卵期較長，多次交配，分批次產卵。由於季節變化和食物短缺，在秋天會逐漸絕跡。