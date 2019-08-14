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新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

楊潔篪紐約晤龐培歐談中美關係

2019-08-14 10:50聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共官方新華社周三（14日）報導，經中美商定後，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿龐培歐於美國時間周二（13日）在紐約會面，並就中美關係交換意見。

龐培歐（Mike Pompeo）在7月中曾高調接見香港壹傳媒集團創辦人黎智英，並多次公開發言支持香港反對修訂《逃犯條例》示威。中共外交部駐港特派員公署曾就此向美國駐港總領館提出嚴正交涉，要求美方立即停止錯誤言行。

中共新華社本月1日曾刊登楊潔篪專訪，楊潔篪當時指摘美國等一些西方國家政府，在香港的修例風波中「顛倒黑白、混淆是非」，嚴重損害中國與這些國家關係的健康發展，中國對此表示強烈憤慨和堅決反對。

對於周一（12日）再有華府官員評論香港局勢，促請各方避免使用暴力，美國眾議院議長佩洛西也在Twitter發文稱不能接受任何暴力鎮壓香港的情況，中共外交部發言人華春瑩周二（13日）回應，斥責相關言論「罔顧事實、顛倒黑白，把暴力犯罪美化成爭取人權和自由」，重申香港事務屬中國內政，指美方沒有權利也沒有資格對香港事務說三道四。

在中美貿易磋商方面，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴昨晚（13日）應約與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話。中方就美方擬於9月1日對中國輸美商品加徵關稅問題進行嚴正交涉，雙方約定在未來兩周內再次通話。中共商務部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等亦參加通話。

中共中央外事辦主任楊潔篪（右）、美國國務卿龐培歐（左）。取自明報網
中共中央外事辦主任楊潔篪（右）、美國國務卿龐培歐（左）。取自明報網
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