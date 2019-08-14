敏感時刻 北京拒絕兩美國軍艦訪港

2019-08-14 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



港媒報導，有美國官員透露，中方拒絕兩艘美國軍艦訪港，但並未解釋拒絕的原因。

由於時值香港反送中情勢升溫，北京官方多次指有境外勢力介入香港，時機敏感之際，中方這項決定引起各界關注。

報導引述美軍太平洋艦隊副發言人表示，中方拒絕美國海軍兩棲運輸艦「格林貝號」，以及導彈巡洋艦「伊利湖號」訪港要求，其中「格林貝號」申請在今月17日停靠香港，而「伊利湖號」申請下月靠岸。他又指，中方未有解釋拒絕的原因。