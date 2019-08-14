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國際關鍵字：#Fredo，侮辱義大利裔的《教父》髒字？

敏感時刻 北京拒絕兩美國軍艦訪港

2019-08-14 09:16聯合報 記者羅印冲╱即時報導

港媒報導，有美國官員透露，中方拒絕兩艘美國軍艦訪港，但並未解釋拒絕的原因。

由於時值香港反送中情勢升溫，北京官方多次指有境外勢力介入香港，時機敏感之際，中方這項決定引起各界關注。

報導引述美軍太平洋艦隊副發言人表示，中方拒絕美國海軍兩棲運輸艦「格林貝號」，以及導彈巡洋艦「伊利湖號」訪港要求，其中「格林貝號」申請在今月17日停靠香港，而「伊利湖號」申請下月靠岸。他又指，中方未有解釋拒絕的原因。

中方曾於去年9月，拒絕美軍兩棲攻擊艦「黃蜂號」訪港，但今年4月就同意兩棲指揮艦「藍嶺號」停靠。

大陸去年曾拒絕美國軍艦「黃蜂號」訪問香港。取自環球網
大陸去年曾拒絕美國軍艦「黃蜂號」訪問香港。取自環球網
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