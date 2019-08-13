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離岸人民幣兌美元大反彈收復7元關口

2019-08-13 23:03聯合報 記者張運祥╱即時報導

8月13日晚間，中共國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話，雙方約定在未來兩周內再次通話，激勵美股大漲，離岸人民幣對美元匯率也從7.09元一路直線拉升。

《澎湃新聞報導》，離岸人民幣接連升破7.09、7.08、7.07、7.06、7.05、7.04、7.03、7.02和7.01和7元十個關口，最高升至6.9891，較前一交易日收盤上漲超過1000點。

人民幣國務院劉鶴

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