離岸人民幣兌美元大反彈收復7元關口

相關新聞
大陸限縮自由行 楊鎮浯：金門是「重災區」2019-08-13 21:08
小英質疑3首長赴陸「偷跑」 楊鎮浯批：該關心不關心2019-08-13 14:42
央視主播稱國泰「不作不死」 大陸網友瘋狂按讚2019-08-13 12:57
大陸暫停陸客來台自由行 吳敦義派員赴陸溝通恢復2019-08-13 12:19
史上最大經濟泡沫？陸逾270家房企破產2019-08-13 11:54
把香港列為國家 施華洛世奇火速道歉糾正「堅決維護中國主權完整」2019-08-13 11:23
林鄭月娥：特首不會直接指示警方部署2019-08-13 11:22
張達明：港警插贓嫁禍民眾已有表面證據2019-08-13 11:07
中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍2019-08-13 10:17
國民黨初選後 從大陸看臺灣2019-08-13 09:12
盼鬆綁旅遊禁令 3離島首長訪國台辦2019-08-12 23:53
中情局有否介入香港示威？ 陸外交部：美國煽風點火2019-08-12 23:07
澎縣長賴峰偉拜會國台辦 爭取陸方放寬對澎旅遊限制2019-08-12 20:26
離島首長會國台辦 劉結一：完全理解3離島需求2019-08-12 19:21
「這個國家不需要我」 艾未未稱想離開德國2019-08-12 17:28
「中國廉政監察網」冒用中紀委名義被查處2019-08-12 11:43
陸方限縮自由行衝擊北、高 柯Ｐ：看到也只能嘆氣2019-08-12 11:32
王岐山10月訪日 出席日本天皇即位禮2019-08-12 11:25
陸證監會：做好商品期貨市場對外開放工作2019-08-12 11:11
陸拚觀光農業 苗栗分享經驗2019-08-12 00:36
反送中/香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止2019-08-11 20:27
觀察站／台灣觀光活命 蔡政府有何高招？2019-08-11 00:31
離島觀光登陸找解方 陸委會尊重2019-08-11 00:04
第七屆海峽青年節 兩岸青年「同心追夢」2019-08-11 00:02
來台自由行限縮 3離島縣長赴陸盼解套2019-08-10 23:46
黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍2019-08-05 19:43
政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們2019-08-01 11:09
陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話2019-08-01 02:41
人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅2019-07-31 11:53
衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用2019-07-28 12:15
熱門文章
女大生出門找工作消失12年 父母散盡家產尋人「竟在垃圾堆裡」2019-08-13 10:52
反送中示威者擠爆！ 香港機場宣布所有航班暫停辦理登機2019-08-13 17:58
停飛結束 香港機場恢復作業2019-08-13 07:24
人民日報：民進黨和台獨介入香港暴亂證據確鑿2019-08-13 10:57
逛動漫展發現男老闆秘密 他拍照發文結局悲劇了…2019-08-13 10:17
香港「反送中」衝突升級 美譴責暴力、促各方克制2019-08-13 02:27
林鄭月娥哽咽 反問是否忍心香港跌入粉身碎肺的深淵2019-08-13 10:49
林鄭月娥閃躲提問 記者砲火四射問她幾時死2019-08-13 20:09
不斷更新／香港暫停登機 台港航班異動看這裡2019-08-13 20:10
彭博經濟學家：香港要擔心的事 遠不止經濟衰退2019-08-13 19:51
美媒：面對香港問題 習近平沒有好的選擇2019-08-13 20:12
香港機場癱瘓 港澳辦：恐怖主義苗頭已現2019-08-13 00:21
香港機場再度聚集示威者 千人反送中2019-08-13 15:13
反送中示威者擠滿香港機場 旅客離境受阻爆衝突2019-08-13 16:56
富人資產大出逃、挪移資金出境⋯⋯反送中100天，香港恐將上演「現代版天安門」2019-08-13 11:17
香港多間醫院醫生護士靜坐 稱遲早有人死亡2019-08-13 15:48
德媒：香港局勢惡化 北京剩兩條路可走2019-08-13 20:44
央視主播稱國泰「不作不死」 大陸網友瘋狂按讚2019-08-13 12:57
3個沒有用…港府和港澳辦定調有異 亂局難退燒2019-08-13 00:02
中情局有否介入香港示威？ 陸外交部：美國煽風點火2019-08-12 23:07
反送中衝突不斷 港警坦承：民眾已對警方「存有情緒」2019-08-13 17:18
香港機場再現反送中示威集會 旅客離境受阻怒火燒2019-08-13 17:01
香港機場今天恢復運作 但仍取消逾300航班2019-08-13 09:49
經濟解析／香港政治危機未了 經濟危機即將上演2019-08-13 09:57
港風暴 警喊話「未到恐怖主義程度」2019-08-13 00:17
一芳風波》85度C、吳寶春都跌過的坑，一芳為何「摔更重」釀成史上最大品牌危機？2019-08-13 11:31
小英質疑3首長赴陸「偷跑」 楊鎮浯批：該關心不關心2019-08-13 14:42
蔡總統指示人道救助個案港民 外交部發表聲明2019-08-13 12:10
香港醫護罷工 怒批港警重演六四2019-08-13 00:26
新華社點名禍港亂港頭目 黎智英、李柱銘、黃之鋒入列2019-08-13 17:51
機場反送中示威者舉牌道歉 滯港台男：你們不用說sorry2019-08-13 21:56
港抗爭加劇 衝擊跨國企業2019-08-12 23:33
港人傳周五發動大擠兌2019-08-12 23:26
反送中號召再塞爆機場 國泰今取消逾210航班2019-08-13 13:16
桃園往返香港航班今預估影響35架次2019-08-13 09:03
聯合國發聲 促港府就警方過度動武展開獨立調查2019-08-13 19:21
利奇馬颱風橫掃中國9省區 上千萬人受災2019-08-13 17:41
環時總編輯：武警深圳集結是對港暴力分子嚴正警告2019-08-13 14:21
正將香港推向懸崖 蘇宏達籲「月娥嫂」：撤例扛責下台2019-08-13 16:03
貿易戰與反送中升溫 肇因北京零和世界觀不願自省2019-08-13 19:46
留言