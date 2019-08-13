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大陸限縮自由行 楊鎮浯：金門是「重災區」

2019-08-13 21:08聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

大陸限縮居民赴台自由行，金馬澎三縣府會首長、立委，首度聯袂拜會國台辦主任劉結一，金門縣長楊鎮浯表示，這項政策對3離島來講，在經濟與旅遊產業方面，影響相當大，金門尤其是「重災區」，此次拜會國台辦表達離島的訴求，至少給對岸一個啟動調整的「名目」，陸方也表示會展開內部討論。

楊鎮浯今天表示，金門是「淺碟經濟」，若自由行和團客都縮減，預估至明年1月將減少30到40萬名旅客，預計帶來新台幣30億至40億元的經損，這對金門的整體來講，是一個非常嚴峻的事情。

楊鎮浯也透露，這是有史以來，3離島府會首長與立委一起去北京，此次很倉促成行，他坦言，能體會陸方無法在短短2天就能針對他們的提案就做出決定，因為陸方也很怕被解讀「擺個姿態，等你們來」，尤其「如果他們想用政策，來傳遞對兩岸當前氛圍的反映」，很怕開了這個口後，剛宣布的新政策也會因此破功。

楊鎮浯說，陸方這件政策這涉及的層面還蠻複雜的，包含了文化、旅遊部與公安辦證系統的整個調整，陸方也無法立即回應，但劉結一很明確的告訴他們，離島的訴求他都充分了解，會展開內部的一個協商，沒辦法在昨天拜會就有一個非常明確的承諾給大家，但是縣府會持續來追蹤、推動這件事。

陸客是金門重要旅客源，楊鎮浯表示，陸客部分，縣府一定會去積極爭取，但也不會依賴單一客源，目前縣府也配合交通部的加碼，推出針對東南亞僑胞、旅客為主的優惠措施，並利用機會對整個產業進行調整，強化自身競爭力跟體質，用多管齊下的作法讓金門旅遊朝向正面發展。

他也提到，倘若9月1號開始連團客都受到影響的話，這影響的是整個大產業鏈，包含既有的相關產業全都會受影響，此外，想來金門投資的投資客，目前也都變成是觀望的態度，這對金門的整體景氣，將會出現很大的衝擊；縣府將研擬提供一些優惠的措施來協助業者度過難關。

金門縣長楊鎮浯表示，限縮自由行政策對3離島來講，在經濟與旅遊產業方面，影響相當大...
金門縣長楊鎮浯表示，限縮自由行政策對3離島來講，在經濟與旅遊產業方面，影響相當大，金門尤其是「重災區」。記者蔡家蓁／攝影
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金馬澎三縣府會首長、立委，昨首度聯袂拜會國台辦主任劉結一（中），盼限縮自由行離島...
金馬澎三縣府會首長、立委，昨首度聯袂拜會國台辦主任劉結一（中），盼限縮自由行離島可以區隔處理。圖／金門縣府提供
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