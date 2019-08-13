央視主播稱國泰「不作不死」 大陸網友瘋狂按讚

2019-08-13 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



央視新聞播音部主任康輝日前用字正腔圓的新聞播報「還是善意提醒一句：『不作不死』。哦！還聽說國泰航空有些人員聽到普通話就假裝聽不懂，那講英文好了：『No zuo no die』。」被指縱容員工抗議的國泰航空，成為修例風眼中首個遭受中共官方懲治的香港企業，繼國家民航局向其發出重大安全風險警示後，多家中共官媒再輪流炮轟，康輝嚴肅地送給國泰一句網絡俗語「不作不死」，迅速登上微博熱搜榜。

據星島網，「不作不死」是網路流行語，意為沒事找事，結果倒楣。康輝前日在新媒體節目「主播說聯播」中批評，國泰的系列作為對不起「國泰」這名字，有員工參加非法集會叫囂「搞衰旅遊業，讓遊客不敢來港」，他反問國泰「不是自稱為香港服務嗎？現在在服務誰呢？」節目霸氣的警告獲70萬大陸網友按讚，「主播可真皮，大快人心，以後每晚準時等待官方懟人。」但亦有人質疑，堂堂中央電視台的節目語言，「像老百姓罵街。」

央視新聞節目近來「金句」疊出，連一向嚴肅的「新聞聯播」也刮起「霸氣直白風」。「怨婦」、「裸奔」、「攪屎棍」、「令人噴飯」、「陰招扎輪胎」等俗語，在中美貿易戰連連升級之際，連續被央視主播一本正經讀出，令網民大呼「難道新聞聯播要改版？以前追劇，現在追新聞聯播！」

中共外交部發言人華春瑩在黨校受訓畢業且立即升官後，上月曾發文稱，中國時常處於有理說不出、有聲傳不開的尷尬境地，解決「挨罵」問題任重道遠，她力倡打造中國特色話語體系，確保中國話語第一時間佔領道義高地。