蔡英文：希望香港當局誠心面對人民對民主自由的期待

2019-08-13 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



總統蔡英文今天表示，香港民眾抗議反送造成醫護人員受傷令人不捨，希望香港當局可以跟香港人民能夠坐下來溝通，能夠對話，也能夠誠心面對香港人民對自由、民主的期待，也希望香港政府正面對應，讓香港社會回歸穩定。