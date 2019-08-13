親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

先有路，才會富？花蓮193縣道的拓寬爭議

蔡英文：希望香港當局誠心面對人民對民主自由的期待

2019-08-13 12:04聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

總統蔡英文今天表示，香港民眾抗議反送造成醫護人員受傷令人不捨，希望香港當局可以跟香港人民能夠坐下來溝通，能夠對話，也能夠誠心面對香港人民對自由、民主的期待，也希望香港政府正面對應，讓香港社會回歸穩定。

蔡英文今天在總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全、桃園市長鄭文燦等人陪同下，參加靈鷲山水陸法會為國祈福，同時拜訪靈鷲山佛教教團開山住持心道法師。

蔡英文參加靈鷲山法會，會後在聯訪談到香港問題。記者鄭國樑/攝影
蔡英文參加靈鷲山法會，會後在聯訪談到香港問題。記者鄭國樑/攝影
分享

香港蔡英文醫護人員

相關新聞

史上最大經濟泡沫？陸逾270家房企破產

2019-08-13 11:54

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:12

大陸暫停陸客來台自由行 吳敦義派員赴陸溝通恢復

2019-08-13 12:19

把香港列為國家 施華洛世奇火速道歉糾正「堅決維護中國主權完整」

2019-08-13 11:23

林鄭月娥：特首不會直接指示警方部署

2019-08-13 11:22

張達明：港警插贓嫁禍民眾已有表面證據

2019-08-13 11:07

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17

盼鬆綁旅遊禁令 3離島首長訪國台辦

2019-08-12 23:53

中情局有否介入香港示威？ 陸外交部：美國煽風點火

2019-08-12 23:07

澎縣長賴峰偉拜會國台辦 爭取陸方放寬對澎旅遊限制

2019-08-12 20:26

離島首長會國台辦 劉結一：完全理解3離島需求

2019-08-12 19:21

「這個國家不需要我」 艾未未稱想離開德國

2019-08-12 17:28

「中國廉政監察網」冒用中紀委名義被查處

2019-08-12 11:43

陸方限縮自由行衝擊北、高 柯Ｐ：看到也只能嘆氣

2019-08-12 11:32

王岐山10月訪日 出席日本天皇即位禮

2019-08-12 11:25

陸證監會：做好商品期貨市場對外開放工作

2019-08-12 11:11

陸拚觀光農業 苗栗分享經驗

2019-08-12 00:36

反送中/香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止

2019-08-11 20:27

觀察站／台灣觀光活命 蔡政府有何高招？

2019-08-11 00:31

離島觀光登陸找解方 陸委會尊重

2019-08-11 00:04

第七屆海峽青年節 兩岸青年「同心追夢」

2019-08-11 00:02

來台自由行限縮 3離島縣長赴陸盼解套

2019-08-10 23:46

對岸砍航班 我不受影響

2019-08-10 23:08

陸方限縮自由行 陳柏光：金門應區隔處理

2019-08-10 21:07

解套大陸限縮自由行 3離島首長明赴北京會國台辦

2019-08-10 19:26

穩離岸人民幣 人行首提：建立在香港發行央票常態機制

2019-08-10 16:59

強調捍衛政治安全 中國公安部啟動實戰大練兵

2019-08-10 14:09

陸副外長呼籲中日要相互照亮 推動雙方關係上新台階

2019-08-10 12:58

黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍

2019-08-05 19:43

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15
看更多

熱門文章

反送中示威者塞爆機場 香港取消今日所有航班

2019-08-12 16:16

香港機場癱瘓 港媒︰速龍小隊增援或使用催淚彈

2019-08-12 17:28

停飛結束 香港機場恢復作業

2019-08-13 07:24

黃捷助港募資涉國安法？黃國昌：那個議員可能不識字

2019-08-12 13:30

促「黑警還眼」聲援中彈少女 港機場塞爆黑衣示威者

2019-08-12 13:52

香港機場示威者陸續離開 示威者已少三分之二

2019-08-12 18:57

離島首長會國台辦 劉結一：完全理解3離島需求

2019-08-12 19:21

利奇馬侵襲誤報山東「全省人死亡」 騰訊視頻致歉

2019-08-12 19:16

反送中／防示威癱瘓運作 香港機場實施進出管制

2019-08-12 13:33

香港機場癱瘓！全台航班異動 估影響8000人

2019-08-12 16:58

火上澆油？陸官媒批示威者「宣戰」 環時總編：可擊斃

2019-08-12 16:10

香港「反送中」衝突升級 美譴責暴力、促各方克制

2019-08-13 02:27

少女眼球中彈破裂 醫學文獻：橡膠子彈經眼入腦可致死

2019-08-12 17:13

女大生出門找工作消失12年 父母散盡家產尋人「竟在垃圾堆裡」

2019-08-13 10:52

香港機場無預警關閉 旅客登機卻飛不了

2019-08-12 18:41

香港反送中抗議影響機場運作 台港航班全部取消

2019-08-12 17:07

少女眼球爆裂 香港保安局長：警告後仍在場應自評風險

2019-08-12 19:43

從耐吉、Coach到飯店 跨國企業為香港抗議承受苦痛

2019-08-12 20:16

香港52部門千餘公務員連署 批警方瀆職惡行

2019-08-12 15:39

逛動漫展發現男老闆秘密 他拍照發文結局悲劇了…

2019-08-13 10:17

反送中集資全球登報批港府 百萬美元1小時達標

2019-08-12 14:58

香港機場癱瘓 港澳辦：恐怖主義苗頭已現

2019-08-13 00:21

反送中機場集會 香港機場今晚6時起限制航班升降量

2019-08-12 16:11

人民日報：民進黨和台獨介入香港暴亂證據確鑿

2019-08-13 10:57

官方警告升級 中共港澳辦：香港出現「恐怖主義」苗頭

2019-08-12 16:27

林鄭月娥哽咽 反問是否忍心香港跌入粉身碎肺的深淵

2019-08-13 10:49

3個沒有用…港府和港澳辦定調有異 亂局難退燒

2019-08-13 00:02

中情局有否介入香港示威？ 陸外交部：美國煽風點火

2019-08-12 23:07

香港警民衝突武力升級 經濟學人：如何收場

2019-08-12 13:17

反送中／中共港澳辦下午再開記者會 三周以來第三次

2019-08-12 14:37

港風暴 警喊話「未到恐怖主義程度」

2019-08-13 00:17

香港機管局：13日早上6時重新分配航班

2019-08-12 20:38

香港機場取消航班 林佳龍：台灣機場緊急應變

2019-08-12 18:56

富人資產大出逃、挪移資金出境⋯⋯反送中80天，香港恐將上演「現代版天安門」

2019-08-13 11:17

12級風也吹不動！大陸這位「重量級」颱風專用記者紅了

2019-08-12 17:31

香港機場癱瘓關閉 小港機場櫃台前排起長龍

2019-08-12 20:43

香港醫護罷工 怒批港警重演六四

2019-08-13 00:26

反送中越演越烈 港保安局長挺警方：需針對性打擊

2019-08-12 17:55

香港機場今天恢復運作 但仍取消逾300航班

2019-08-13 09:49

港警首度承認用過期催淚彈 不公布數量

2019-08-12 21:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top