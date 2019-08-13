林鄭月娥：特首不會直接指示警方部署

2019-08-13 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



香港特區行政會議今日（13日）提前復會，特首林鄭月娥在會議前在行政長官辦公室會見記者。林鄭月娥表示，恢復社會秩序必須停止暴力行為。在整個事件過程中，特首不會直接指示警方部署，警方執法也是視乎當時現場環境的實際情況。

據大公文匯全媒體報導，林鄭月娥表示，近期大規模惡意破壞活動在香港各區蔓延，大量違法行為目無法紀，嚴重損害香港法治。

林鄭月娥強調，恢復社會秩序必須停止暴力行為。在整個事件過程中，特首不會直接指示警方部署，警方執法也是視乎當時現場環境的實際情況。

她形容，香港已經出現五勞七傷，需要復元，可能要非常漫長時間。她促請大家放下歧見，平復情緒，又反問是否忍心把香港推落去粉身碎骨的深淵。過去一星期香港的危險情況，令她十分擔心，有人以自由正義為名，進行大量違法行為，目無法紀，亦有人為了達到摧毀法治，大規模攻擊法治機關，暴力行為必須停止。

她表示，香港警隊在執法時付出巨大努力，在過去兩個月盡力維護了社會秩序。但警方執法有相關的行動守則，也有嚴格的紀律要求。在暴力行為不斷侵蝕香港之時，警方克制執法來平息亂局。

據悉，原本行政會議今年休假期至本月27日，但由於香港形勢較為嚴峻，決定今日恢復行政會議。