張達明：港警插贓嫁禍民眾已有表面證據
香港反對「逃犯條例」修訂示威持續，警方的清場和拘捕行動成近日爭議。監警會前委員兼港大法律學院首席講師張達明認為，警方在銅鑼灣示威活動派警員喬裝不同人士，本身不是問題，但警員亦要遵守法律，沒有豁免權，若有證據顯示，喬裝示威者的警員有參與暴動或挑唆，警方要做刑事調查責無旁貸。
據星島網，對於有傳媒拍攝到警員在銅鑼灣清場時，懷疑在被捕人士背後將一支竹子放入他的背包，張達明表示，這有插贓嫁禍之嫌，希望警方作刑事調查。
張達明上午出席一個電台節目時表示，不希望單憑片段影片作結論，但警員做法看起來有問題，有插贓嫁禍的嫌疑，冀警方在有表面證據下，公布進行刑事調查。他又強調，一定要在被捕人知情下，才可觸碰或搜查被捕人的個人物品。他指出，如非鏡頭拍攝到，被告人回到警署是含冤莫白。
張又說，以往警方被指控，對民眾和同袍懷疑犯法時執法不一視同仁，被很多香港民眾認為不公道。
張達明認為，警員在銅鑼灣示威活動喬裝不同人士，只是觀察不一定有問題，但如果有證據顯示，喬裝示威者的警員有參與暴動或挑唆，警方有責任作刑事調查。對於委任證問題，他說，便衣警員使用警權便需要展示委任證，執行職務的警員若沒有出示委任證，就是違反警察通例，警方這是破壞法治。
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