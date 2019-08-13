張達明：港警插贓嫁禍民眾已有表面證據

2019-08-13 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



香港反對「逃犯條例」修訂示威持續，警方的清場和拘捕行動成近日爭議。監警會前委員兼港大法律學院首席講師張達明認為，警方在銅鑼灣示威活動派警員喬裝不同人士，本身不是問題，但警員亦要遵守法律，沒有豁免權，若有證據顯示，喬裝示威者的警員有參與暴動或挑唆，警方要做刑事調查責無旁貸。

據星島網，對於有傳媒拍攝到警員在銅鑼灣清場時，懷疑在被捕人士背後將一支竹子放入他的背包，張達明表示，這有插贓嫁禍之嫌，希望警方作刑事調查。

張達明上午出席一個電台節目時表示，不希望單憑片段影片作結論，但警員做法看起來有問題，有插贓嫁禍的嫌疑，冀警方在有表面證據下，公布進行刑事調查。他又強調，一定要在被捕人知情下，才可觸碰或搜查被捕人的個人物品。他指出，如非鏡頭拍攝到，被告人回到警署是含冤莫白。

張又說，以往警方被指控，對民眾和同袍懷疑犯法時執法不一視同仁，被很多香港民眾認為不公道。