中情局有否介入香港示威？ 陸外交部：美國煽風點火

2019-08-12 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共外交部發言人華春瑩被問到，中方是否懷疑美國中情局介入香港修例爭議時表示，「美方近期頻頻對香港事務說三道四、顛倒黑白、煽風點火」。

華春瑩今天在外交部例行記者會上表示，美國政要及外交官員會見、接觸反中亂港分子，無端指責中國中央政府，為暴力違法行為張目，破壞香港繁榮穩定，形容上述都是擺明的事實，質疑美方居心及要借香港達到什麼目的。