澎縣長賴峰偉拜會國台辦 爭取陸方放寬對澎旅遊限制

2019-08-12 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



大陸文化和旅遊部公告本月1日起暫停47個城市來台自由行，澎湖縣長賴峰偉與金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應首長擔憂觀光產業受衝擊，連袂前往北京拜會大陸國台辦務主任劉結一，盼陸方在對台小三通及自由行等相關旅遊政策上，應對三離島區隔對待。

賴峰偉等三個離島長昨拜會大陸國台辦主任劉結一 ，爭取金馬澎三離島維持陸客自由行，且希望陸方持續鼓勵組團赴金馬澎觀光。訪問團會後表示，「已與陸方深入溝通，相信會獲得正面回應」。

金馬澎三縣在共同聲明強調，金馬澎具有小三通特殊地位，且都以觀光為主要產業，事涉金馬澎觀光發展和兩岸經濟文化交流，向來是推進兩岸良性互動的金馬澎，值此關鍵時刻更有責任挺身維繫兩岸得之不易的情誼，建請陸方暫停47個城市赴台自由行，應排除金、馬、澎。

賴峰偉表示，澎湖每年觀光客有近120萬人次，但前兩年大陸遊客銳減，剩4千人不到，陸客雖不是澎湖觀光主力，但著眼於長遠發展，澎湖仍會積極開發陸客市場。

賴說，去年縣市長選後，他即率先赴北京拜會劉結一，爭取觀光直航，至今年7月接連推動上海包機直航、廈門麗星郵輪雙子星號復航等，陸客遊澎人數增至4500人，觀光業者莫不期待陸客市場加速回溫。