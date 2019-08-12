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香港機場示威者陸續離開 示威者已少三分之二

和中央不同調？港警：示威未達恐怖主義程度

2019-08-12 19:26聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

香港警務處副處長鄧炳強表示會密切留意示威遊行情況，是否會發展成聯合國對於恐怖主義...
香港警務處副處長鄧炳強表示會密切留意示威遊行情況，是否會發展成聯合國對於恐怖主義的定義。（星島網）
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中共國務院港澳辦十二日下午表示香港已出現恐怖主義的苗頭。而在香港保安局記者會上，被記者問到，香港警方是否會定義示威遊行事件是恐怖主義？香港有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華回應稱，現階段尚未到恐怖主義的程度。

據星島網，香港警務處副處長鄧炳強表示，有暴力示威者使用致命武器，警方會密切留意有關情況是否會發展成聯合國對於恐怖主義的定義。

李桂華指出，要根據意圖及行為，香港現階段仍是暴力示威，尚未到恐怖主義程度。

反送中香港

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