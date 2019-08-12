離島首長會國台辦 劉結一：完全理解3離島需求

2019-08-12 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



為減輕大陸縮減自由行對3離島的衝擊，金門縣長楊鎮浯偕同澎湖、連江府會首長在今天下午拜會國務院台灣事務辦公室主任劉結一，希望陸方對離島能區隔處理；對此，劉結一未正面回應，僅說完全理解3離島的需求，也清楚小三通對於兩岸和平發展至關重要。

楊鎮浯在今天下午4時許偕同金門縣議會副議長周子傑、澎湖縣長賴峰偉、副議長陳雙全、連江縣長劉增應、議長張永江及立法委員陳雪生等府等人前往北京拜會國台辦，爭取金馬澎小三通相關旅遊政策續行表示三縣立場。

楊鎮浯表示，小三通自90年開通以來，已是兩岸人民重要交流往返之渠道，也是兩岸交流之重要起點與里程碑，在兩岸關係嚴峻、低迷時，小三通依然續行。小三通邁入第19年，累計旅次更達2千萬人次，其成果與重要性有目共睹。小三通過去是兩岸關係的破冰斧，現在則是兩岸來往的重要紐帶，未來更可以是兩岸「和平共榮」新局的催化劑。且「赴台旅遊」與「赴金馬澎旅遊」之自由行簽證本有不同，不應等同視之。

楊鎮浯強調，盼陸方能將金、馬、澎3縣排除於該此次赴台自由行政策的調整範圍之外，讓離島3縣，繼續在兩岸關係上扮演積極的角色。至少維持小三通自由行20個城市試點（包含福州、廈門、漳州、泉州、龍岩、溫州），如此小三通自由行仍可維持一定量體，不致對3離島有過大影響。同時希望仍維持福建省外赴廈門、泉州，延伸遊金門之一次性大通證政策，以3人組團方式即可入境金門、澎湖，即辦理落地簽；期望陸方持續鼓勵組團赴金、馬、澎3縣旅遊。

劉結一表示，完全理解3離島的需求，也清楚小三通對於兩岸和平發展至關重要，在對台政策的決策與推動上，仍會考慮對小三通政策之影響，與金、馬、澎三縣居民之福祉。