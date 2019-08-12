親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
手搖飲店紛表態
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中國封殺金馬獎之後，台港電影人要自我審查嗎？

香港機場癱瘓！港媒︰速龍小隊增援 或將用催淚彈

「這個國家不需要我」 艾未未稱想離開德國

2019-08-12 17:28世界日報 中國新聞組／北京12日電

德國之聲中文網報導，流亡德國的中國藝術家艾未未日前向德媒表示，自己想離開德國。他說：「德國不是一個開放社會，而是一個想要開放、但首當其衝是自我保護的社會。德國文化如此強大，以致於並不真正接受其他的想法和論據。」

艾未未舉例說，曾三次遇到剛上出租車，司機就讓他「下車」的情況。其中有一次他報了案，收到一個負責反歧視的部門的回覆。該部門表示沒有發現歧視的問題，出租車公司稱這是「文化差異」，但他並不認同。

艾未未說：「我的家人和我很樂意在這裡生活，但我還是要離開柏林。這個國家不需要我，因為她很自我中心。」

艾未未也回答有關柏林影展、中國電影審查制度的問題。他說，一位朋友告訴他，大型電影節很在乎一部電影能否在中國獲得公映的許可。「好萊塢電影中，四成都有中國資金的參與。每個製片人都希望影片能進入中國這個巨大的市場。這就像淘金一樣。所以，凡是審查者不喜歡的台詞，製片人都去掉，喜歡達賴喇嘛的演員也不會被選中。」

被問及中國著名導演張藝謀曾臨時退出柏林影展一事，艾未未表示，中國的有關部門並不在乎是否是名人，而是在乎國際形象。

他沒有說明離開後會去哪裡，只說：「我不知道會在哪裡生活。我沒有家鄉，因為中國拒絕了我，自從我出生開始。如果知道目的地，就不再是難民了。我是一名難民。」

艾未未德國電影

相關新聞

「中國廉政監察網」冒用中紀委名義被查處

2019-08-12 11:43

陸方限縮自由行衝擊北、高 柯Ｐ：看到也只能嘆氣

2019-08-12 11:32

王岐山10月訪日 出席日本天皇即位禮

2019-08-12 11:25

陸證監會：做好商品期貨市場對外開放工作

2019-08-12 11:11

陸拚觀光農業 苗栗分享經驗

2019-08-12 00:36

反送中/香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止

2019-08-11 20:27

觀察站／台灣觀光活命 蔡政府有何高招？

2019-08-11 00:31

離島觀光登陸找解方 陸委會尊重

2019-08-11 00:04

第七屆海峽青年節 兩岸青年「同心追夢」

2019-08-11 00:02

來台自由行限縮 3離島縣長赴陸盼解套

2019-08-10 23:46

對岸砍航班 我不受影響

2019-08-10 23:08

陸方限縮自由行 陳柏光：金門應區隔處理

2019-08-10 21:07

解套大陸限縮自由行 3離島首長明赴北京會國台辦

2019-08-10 19:26

穩離岸人民幣 人行首提：建立在香港發行央票常態機制

2019-08-10 16:59

強調捍衛政治安全 中國公安部啟動實戰大練兵

2019-08-10 14:09

陸副外長呼籲中日要相互照亮 推動雙方關係上新台階

2019-08-10 12:58

ECFA實施以來 我對大陸出口關稅獲減66億美元

2019-08-10 12:53

政壇憂 大陸祭ECFA第16條終止條款 將引發台灣股匯震盪

2019-08-10 12:53

曾銘宗：若終止ECFA 台灣傳統產業首當其衝

2019-08-10 11:44

施明德憂ECFA終止條款 「中國一開口台灣就崩盤」

2019-08-10 11:19

黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍

2019-08-05 19:43

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15
看更多

熱門文章

反送中示威者塞爆機場 香港取消今日所有航班

2019-08-12 16:16

少女眼球被打爆 網友聲援號召下午「百萬人塞爆機場」

2019-08-12 11:05

黃捷挺募資送香港竟被告 深夜回應了

2019-08-12 00:54

香港反送中衝突升級…警方車站內無差別攻擊 女眼中彈血流如注

2019-08-12 01:26

反送中／疑遭布袋彈打穿眼罩 少女右眼球爆裂恐失明

2019-08-12 09:15

促「黑警還眼」聲援中彈少女 港機場塞爆黑衣示威者

2019-08-12 13:52

反送中／防示威癱瘓運作 香港機場實施進出管制

2019-08-12 13:33

香港機場癱瘓 港媒︰速龍小隊增援或使用催淚彈

2019-08-12 17:28

反送中／尖沙咀爆激烈衝突 警民互擲催淚彈、燃燒物

2019-08-11 21:50

黃捷助港募資涉國安法？黃國昌：那個議員可能不識字

2019-08-12 13:30

超級水電站金沙江 相當兩個三峽發電量

2019-08-11 20:46

火上澆油？陸官媒批示威者「宣戰」 環時總編：可擊斃

2019-08-12 16:10

香港52部門千餘公務員連署 批警方瀆職惡行

2019-08-12 15:39

手搖飲表態風波 黃珊珊：錯的是逼迫台商的政府與網民

2019-08-12 09:27

中國GDP恐陷6％保衛戰 學者列4大關鍵加速惡化

2019-08-11 20:38

反送中機場集會 香港機場今晚6時起限制航班升降量

2019-08-12 16:11

示威者逃跑時投擲燃燒彈 香港警察沿青山道推進

2019-08-11 19:28

反送中／中共港澳辦下午再開記者會 三周以來第三次

2019-08-12 14:37

反送中／示威者與警察爆激烈衝突 港地鐵葵芳站不停

2019-08-11 22:30

反送中／港警葵芳站內放催淚彈 民眾鐳射筆回擊

2019-08-11 23:34

反送中集資全球登報批港府 百萬美元1小時達標

2019-08-12 14:58

反送中／金紫荊廣場被噴字貼標語 多名記者被打

2019-08-11 21:13

五星旗兩升兩降 環時總編：海港城嚴重冒犯大陸人

2019-08-12 11:34

香港警民衝突武力升級 經濟學人：如何收場

2019-08-12 13:17

反送中／11大專院校學生會即日發起無限期「三罷」

2019-08-12 11:54

反送中衝突 福建幫上街 紅、白衣人追打黑衣人

2019-08-12 01:09

人民幣中間價連三日破7 匯率續波動

2019-08-12 10:00

反送中／香港醫護發動罷工 批警方重演六四

2019-08-12 09:57

反送中╱香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止

2019-08-11 20:27

香港機場癱瘓！全台航班異動 估影響8000人

2019-08-12 16:58

昨夜混戰 港府零時聲明：強烈譴責暴力示威者無法無天

2019-08-12 09:09

募資香港挨告 檢察官挺黃捷：匯給香港孤兒也犯罪？

2019-08-12 12:11

少女眼球中彈破裂 醫學文獻：橡膠子彈經眼入腦可致死

2019-08-12 17:13

官方警告升級 中共港澳辦：香港出現「恐怖主義」苗頭

2019-08-12 16:27

黃捷挨告！洛杉基：香港寄來物資對付警察 蔡會開心嗎？

2019-08-12 11:04

人民幣下個關卡…看7.3

2019-08-11 23:34

神農壇牛首人身巨像超震撼！登天壇石階暗藏著數字密碼

2019-08-12 08:00

全都錄！女子半夜電梯內嗯嗯 管理員：可能夢遊

2019-08-12 13:02

五糧液股價大漲 台灣節目分析：大陸人經濟不好借酒澆愁

2019-08-12 16:07

T恤並列中港台被指分裂中國 Coach火速道歉

2019-08-12 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top