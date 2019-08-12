「這個國家不需要我」 艾未未稱想離開德國

2019-08-12 17:28 世界日報 中國新聞組／北京12日電



德國之聲中文網報導，流亡德國的中國藝術家艾未未日前向德媒表示，自己想離開德國。他說：「德國不是一個開放社會，而是一個想要開放、但首當其衝是自我保護的社會。德國文化如此強大，以致於並不真正接受其他的想法和論據。」

艾未未舉例說，曾三次遇到剛上出租車，司機就讓他「下車」的情況。其中有一次他報了案，收到一個負責反歧視的部門的回覆。該部門表示沒有發現歧視的問題，出租車公司稱這是「文化差異」，但他並不認同。

艾未未說：「我的家人和我很樂意在這裡生活，但我還是要離開柏林。這個國家不需要我，因為她很自我中心。」

艾未未也回答有關柏林影展、中國電影審查制度的問題。他說，一位朋友告訴他，大型電影節很在乎一部電影能否在中國獲得公映的許可。「好萊塢電影中，四成都有中國資金的參與。每個製片人都希望影片能進入中國這個巨大的市場。這就像淘金一樣。所以，凡是審查者不喜歡的台詞，製片人都去掉，喜歡達賴喇嘛的演員也不會被選中。」

被問及中國著名導演張藝謀曾臨時退出柏林影展一事，艾未未表示，中國的有關部門並不在乎是否是名人，而是在乎國際形象。

他沒有說明離開後會去哪裡，只說：「我不知道會在哪裡生活。我沒有家鄉，因為中國拒絕了我，自從我出生開始。如果知道目的地，就不再是難民了。我是一名難民。」