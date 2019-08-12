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滬指半日升19點 深成指升68點

2019-08-12 11:42聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中國大陸股市今天半日收升。上證指數高開7點後，早段反覆走高，半日收升19點。

香港信報財經網，上證指數半日收報2794點，升19點或0.7%，早段最多升22點或0.8%，高見2796點，成交891.7億元(人民幣，下同)。

深成指收報8863點，升68點或0.78%，高見8887點，漲92點或1.05%，成交1028.2億元。

滬深300指數收報3668點，升35點或0.96%；創業板指數收報1516點，升8點或0.57%。

各板塊普遍走強，金融、房地產股漲逾1%；電力、石油、煤炭、水泥、化工、鋼鐵股靠穩；有色金屬股則挫逾1%。

上證指數高開7點後，早段反覆走高，半日收升19點。(路透社資料照片)
上證指數高開7點後，早段反覆走高，半日收升19點。(路透社資料照片)
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