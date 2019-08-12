陸拚觀光農業 苗栗分享經驗

2019-08-12 00:36 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「龍台觀光農業與促進縣域經濟高質量發展交流會」11日在黑龍江省海林市舉行，來自兩岸農業、文化旅遊產業領域的專家學者、企業代表等150人，就龍台觀光農業與促進縣域經濟高質量發展的路徑與方法、未來方向進行交流。

中新社報導，苗栗縣副縣長鄧桂菊在會上表示，黑龍江是中國的農業大省，農產品資源豐富，又有大森林、大濕地等生態資源，非常適合發展觀光農業。

鄧桂菊表示，台灣的理念、創意與黑龍江的資源、市場合作，一定會產生良性反應。

鄧桂菊指出，黑龍江省地域遼闊、資源豐富、市場廣闊，這次交流會的舉辦，是給兩岸相互交流、相互學習的機會，兩岸企業家可以共同謀求繁榮發展，可以共同探索互利雙贏思路，明確重點合作領域，讓兩岸各領域的合作不斷地深化下去。

在當日的交流中，苗栗縣方面介紹當地觀光農業及一些成熟的經驗做法。苗栗縣當地非常注重開發特色農業旅遊套裝行程，有由產業專家、學者等組成的顧問團隊踩線診斷評估，對設計的農業旅遊套裝進行全面檢視後，再推向市場。

此外，台灣苗栗縣對觀光農業的從業者，進行全方位的培訓，培訓內容涉及30多種，包括「蝴蝶的辨識與解說」、「苗栗常見植物解說」等這類精細的課程，還安排從業人員到國外學習先進的經驗，促進當地的觀光農業遊發展，現在已經走向國際。

海林市市長高峰說，海林市生態好，農業基礎好，像當地的猴頭菇已榮獲中國國家地理標識產品認證，每年產量1.5億袋，占中國大陸總產量的60%，良好的特色產業基礎成為發展觀光農業的優勢。

同時，黑龍江東寧縣、寧安縣等都做了縣域經濟和發展觀光農業優勢與現狀的介紹。