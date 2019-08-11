中共全力壓制香港 學者：北京擔憂大陸出現類似抗爭

2019-08-11 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



北京無視香港示威者提出的要求，並稱其為小丑和罪犯。美媒報導，有學者認為北京方面這一做法是為了防止在大陸出現類似反送中的活動。

據美國之音報導，儘管中國政府對訊息有著嚴格的審查，但香港局勢的細節還是傳播到了中國南方大城市的一些官員和知識分子的耳中。

香港中文大學的中國政治觀察家林和立對路透表示，北京當局害怕中國的其他城市裡也出現類似的抗議活動。香港抗議者對警察局和大陸國徽的攻擊，以及對法律的無視，被看作是對一國兩制之下中國政府對香港統治的挑戰。

林和立還說，中國打破了回歸時對香港自治的承諾，這被香港民眾看作是其統治合法性的消失。

倫敦大學亞非學院教師曾銳生對路透表示，香港問題給北京當局帶來了嚴重的麻煩，但中國政府還沒有要出動軍事鎮壓的跡象。北京更傾向於對抗議者進行孤立和暗中瓦解，直到抗議活動銷聲匿跡。

林和立認為，出動軍隊將給北京帶來毀滅性的後果，在國際上丟臉，還顯示中國政府對香港二十多年來的統治不僅沒有贏得民心，還要不惜以暴力使其屈服。

他說，香港證交所是中國經濟力量的關鍵，出動軍隊將導致股市暴跌，加大外國投資和資本出走的速度。

但是林和立認為，就當局給出的話語來看，這次對抗議者的懲罰力度會比對2014年雨傘運動的還要大。