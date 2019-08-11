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觀察站／台灣觀光活命 蔡政府有何高招？

2019-08-11 00:31聯合報 記者黃國樑

八月起大陸宣布陸客赴台自由行全面暫停，北京民眾趕在最後一天到公安局辦理證件。 圖...
八月起大陸宣布陸客赴台自由行全面暫停，北京民眾趕在最後一天到公安局辦理證件。 圖／聯合報系資料照片
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陸客自由行喊停不過十天，離島似即已不堪其荷，深恐團客禁令亦接踵而至，三位縣長決定不坐以待斃，揪團赴京求見國台辦主任劉結一，望能尋得一線生機。

自由行一夕喊停，眾皆驚異，其決策之倉促與力度之深重，為歷年僅見；大陸全國政協副主席、香港前特首董建華提供了一個解釋，即香港何以暴亂毫無歇止跡象？原因出於台灣的蔡英文，董建華並指控蔡英文是為配合美國搞亂香港，攻擊「一國兩制」失敗，以此撈取選票獲得連任。

此說已被陸委會駁斥，說董含血噴人。董既未提供證據，只能姑妄聽之，不能當真。但香港動盪情勢對蔡英文選情有利卻是不爭事實。而兩岸關係惡化，更早於香港抗爭，蔡英文在兩岸三地形勢下，竟不斷「撿到槍」，令人嘖嘖稱奇。

阻斷交流項目以進行政治懲辦，任人皆知是一雙輸策略，台灣雖失去了觀光利益，兩岸的嚴冰卻也更難以化解；北京原似無意於此，但從拍板之倉促，可以想見勢必是因一個陡升的事件，讓其不得不爾。

問題在於，當兩岸關係惡化，卻形同對執政者的加冕時，它形成了十分弔詭的悖論，即作為執政者的蔡英文能否連任，彷彿竟來自於人民負的軛多重而定。兩岸對立氛圍升高，縱蔡英文因人民選票集中而取得連任，代價卻由原可賺取陸客觀光財的底層百姓承受，誰真能關切這些被政治犧牲掉的人民？

三位縣長想用離島與本島切割，降低中共教訓蔡政府的怒火，在全面禁絕的禁令下，開出一個小灶，讓離島人可以活命，劉結一或許點頭答應，但台灣整體的觀光形勢，蔡政府的辦法何在？

蔡英文香港陸客
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