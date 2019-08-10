解套大陸限縮自由行 3離島首長明赴北京會國台辦

2019-08-10 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣長楊鎮浯明日將偕同澎湖縣政府、連江縣政府等三縣府會首長共赴北京，預計12日拜會國務院台灣事務辦公室，共同爭取小三通相關政策。圖／報系資料照片、記者蔡家蓁攝影 分享 facebook 大陸從8月1日起限縮居民來台自由行，外傳自9月1日還會在縮減陸客團來台數量，讓金門民眾憂心忡忡，金門縣長楊鎮浯明日將偕同澎湖縣政府、連江縣政府等三縣府會首長共赴北京，預計12日拜會國務院台灣事務辦公室，共同爭取小三通相關政策，希望陸方相關旅遊政策，能對三離島有所區隔對待。

金門縣府觀光處指出，日前大陸文化和旅遊部公告自108年8月1日起暫停47個城市赴台自由行政策後，引發鄉親高度關切，在地業者並擔憂此政策將衝擊金門整體觀光及相關產業，楊鎮浯日前親邀離島三縣府會首長共赴北京拜訪國台辦，預計將拜會國台辦主任劉結一，而這也是楊鎮浯上任以來，與劉結一的第三次會面。

縣府表示，大陸居民赴金旅遊自101年起開放20個小三通自由行城市，又於104年再開放47個大三通自由行城市，合計61個自由行城市可赴金門、馬祖與澎湖旅遊。其中福州、廈門、漳州、泉州、龍岩與溫州等六城市，則為大、小三通均適用。就今年以來，陸客約占小三通45%，其中自由行更高達70%，如此暫停，將嚴重衝擊小三通人流與金門觀光產業。

縣府提及，就產值而言，預估從8月到明年1月，自由行來金如無法區隔對待，金門觀光產值將損失超過新台幣25億；如先前媒體所提團客來台政策同時暫停，本縣受影響陸客觀光人次約計40餘萬，觀光消費總額到明年1月止，預計將蒸發35億元以上，因此必須慎重以對。

觀光處表示，縣長楊鎮浯於7月31日獲悉消息時，第一時間即向大陸相關部門反應，並表達金門之特殊情形與需求。而此次暫停試點城市中，福州、廈門、漳州、泉州、龍岩與溫州為大三通、小三通均適用之自由行城市，交流往返最為密切，為恐影響金門旅遊市場，即刻指示有關單位積極向陸方爭取區隔「大、小三通自由行」試點城市，以利金門觀光產業持續發展。