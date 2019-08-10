穩離岸人民幣 人行首提：建立在香港發行央票常態機制

2019-08-10 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在人民幣三價均已「破7」後，中國人民銀行（大陸央行）9日發布的《2019年第2季度中國貨幣政策執行報告》首次提出，「建立在香港發行中央銀行票據的常態機制，完善香港人民幣債券收益率曲線」。

人行若定期回收離岸人民幣流動性，將提高離岸市場的拆借資金利率與境外做空人民幣成本，此舉被視為是大陸傳達力保離岸人民幣匯率穩定的重要訊號。

人民幣對美元在岸、離岸及中間價本周相繼跌破1美元對人民幣7元整數關口。其中，人民幣兌美元即期全周貶值1.57%，為近13個月最大跌幅。值此之際，人行在周五晚間發布的這份季度貨幣政策執行報告格外引起關注。

報告在關於人民幣匯率部分表示，「人民幣匯率以市場供求為基礎雙向浮動，參考一籃子貨幣匯率變化，保持了在合理均衡水準上的基本穩定。建立在香港發行中央銀行票據的常態機制，完善香港人民幣債券收益率曲線。」

央行票據是中央銀行透過發行短期債券主動收緊貨幣、回籠市場流動性，人行在香港發行人民幣票據，通常能產生推升離岸人民幣匯價的效果。

人行今年上半年累計已在香港發行六期、700億元央行票據。報告稱，這「既豐富了香港市場高信用等級人民幣投資產品系列和人民幣流動性管理工具，也有利於形成更加完善的香港人民幣債券收益率曲線，推動人民幣國際化。」