陸副外長呼籲中日要相互照亮 推動雙方關係上新台階
相較於中美關係緊張情勢不斷升高，中日關係則是持續改善中。大陸外交部副部長樂玉成近日訪問日本時更呼籲，雙方不應相互較量，而要相互照亮。中國願同日方一道，推動兩國關係不斷邁上新台階。
據中新社報導，樂玉成8日、9日訪問日本期間，在東京分別會見了日本外相河野太郎、國家安全保障局長谷內正太郎、自民黨幹事長二階俊博和前首相福田康夫，並同日本知名專家學者座談。
樂玉成9日在與河野太郎會面時表示，他此次訪日重啟中日戰略對話，重點落實兩國領導人共識，推動兩國進一步加強溝通、增進互信、促進合作。
樂玉成說，希望雙方共同努力，維護當前積極勢頭，增強項、補短板，推動兩國關係取得更大發展。雙方要加強國際地區事務合作，共同維護多邊主義、自由貿易和以《聯合國憲章》的宗旨和原則為核心的國際秩序。
報導稱，樂玉成在上述活動結束後對媒體表示，當今世界正處於百年未有之大變局，既面臨重要發展機遇，同時不確定、不穩定性仍很突出。中日兩國作為世界第二、第三大經濟體，需要進一步加強合作，共同應對挑戰。
樂玉成表示，中日邦交正常化40多年來的風雨歷程表明，中日「和」則兩利、「合」則兩利，對抗不符合雙方利益。雙方不應相互較量，而要相互照亮，共同發光發熱，為動盪不定的世界注入更多穩定性和正能量。
樂玉成並指出，中日領導人在大阪成功會晤並就構建契合新時代要求的中日關係達成十點重要共識，為下一步兩國關係發展指明了方向。當前，中日兩國經貿合作不斷擴大，利益交融日益加深，人文交流更加活躍，兩國關係面臨重要發展機遇。中方願同日方一道積極落實兩國領導人共識，增進互信，促進合作，管控分歧，防範風險，推動兩國關係不斷邁上新台階。
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