陸副外長呼籲中日要相互照亮 推動雙方關係上新台階

2019-08-10 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



相較於中美關係緊張情勢不斷升高，中日關係則是持續改善中。大陸外交部副部長樂玉成近日訪問日本時更呼籲，雙方不應相互較量，而要相互照亮。中國願同日方一道，推動兩國關係不斷邁上新台階。

據中新社報導，樂玉成8日、9日訪問日本期間，在東京分別會見了日本外相河野太郎、國家安全保障局長谷內正太郎、自民黨幹事長二階俊博和前首相福田康夫，並同日本知名專家學者座談。

樂玉成9日在與河野太郎會面時表示，他此次訪日重啟中日戰略對話，重點落實兩國領導人共識，推動兩國進一步加強溝通、增進互信、促進合作。

樂玉成說，希望雙方共同努力，維護當前積極勢頭，增強項、補短板，推動兩國關係取得更大發展。雙方要加強國際地區事務合作，共同維護多邊主義、自由貿易和以《聯合國憲章》的宗旨和原則為核心的國際秩序。

報導稱，樂玉成在上述活動結束後對媒體表示，當今世界正處於百年未有之大變局，既面臨重要發展機遇，同時不確定、不穩定性仍很突出。中日兩國作為世界第二、第三大經濟體，需要進一步加強合作，共同應對挑戰。

樂玉成表示，中日邦交正常化40多年來的風雨歷程表明，中日「和」則兩利、「合」則兩利，對抗不符合雙方利益。雙方不應相互較量，而要相互照亮，共同發光發熱，為動盪不定的世界注入更多穩定性和正能量。