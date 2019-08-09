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中美為香港問題公然「開撕」 互罵流氓和強盜

2019-08-09 15:30聯合報 記者林則宏╱即時報導

媒體曝光美國駐港澳總領事館政治部主管伊迪（Julie Eadeh）與香港學運領袖黃之鋒等人會晤一事，引爆中美兩國新一輪口角。美國國務院發言人歐塔加斯美東時間8日就美國外交官個資遭洩露，批大陸此舉是「流氓（thuggish）」行為。大陸外交部駐香港特派員公署9日隨即回批，有關言論是對中方的公然詆毀和誹謗，再次暴露美方顛倒黑白的強盜邏輯和霸權思維。

香港大公報8日報導，伊迪曾與黃之鋒、羅冠聰、黃程鋒、彭家浩等香港學運領袖會晤。報導除詳述伊迪的學經歷，也公布其家人部分個資。

針對伊迪與黃之鋒等人會晤一事，大陸外交部駐港公署8日緊急約見美國駐港澳總領館高級官員，提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，並要求美方就此作出澄清。

但歐塔加斯（Morgan Ortagus）在8日例行簡報上被問及此事時表示，洩露一個美國外交官的資訊、照片和他們孩子的姓名，不是負責任的國家該有的行為，是流氓政權會做的事，美國無法接受。

大陸外交部駐港公署9日也立即發布新聞稿反批，美國這番言論是對中方的公然詆毀和誹謗，再次暴露美方顛倒黑白的強盜邏輯和霸權思維，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

新聞稿稱，「美方不去反思、檢討和糾正自身肆意插手香港事務和中國內政的嚴重錯誤行徑，反而倒打一耙、血口噴人，毫無根據地污蔑中國政府洩露了有關信息，這是以小人之心度君子之腹，再次暴露出美方心理的陰暗與扭曲。」

大陸外交部駐港公署並指，歐塔加斯視美國外交官在世界各國「勾連」當地反政府人士乃至分裂勢力為正常工作、理所當然，是典型的強盜邏輯和霸權行徑，「給世界帶來了多少傷害、種下多少惡果，國際社會清清楚楚，早有公論」。

香港大公報8日報導美國駐港澳總領事館政治部主管伊迪曾與黃之鋒等香港學運領袖會晤，...
香港大公報8日報導美國駐港澳總領事館政治部主管伊迪曾與黃之鋒等香港學運領袖會晤，並公布雙方會晤相片，被北京視為是美國插手香港返送中運動的鐵證，也引爆兩國新一輪口角。（取自香港大公報）
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香港外交部強盜
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