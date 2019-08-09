中美為香港問題公然「開撕」 互罵流氓和強盜

2019-08-09 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



媒體曝光美國駐港澳總領事館政治部主管伊迪（Julie Eadeh）與香港學運領袖黃之鋒等人會晤一事，引爆中美兩國新一輪口角。美國國務院發言人歐塔加斯美東時間8日就美國外交官個資遭洩露，批大陸此舉是「流氓（thuggish）」行為。大陸外交部駐香港特派員公署9日隨即回批，有關言論是對中方的公然詆毀和誹謗，再次暴露美方顛倒黑白的強盜邏輯和霸權思維。

香港大公報8日報導，伊迪曾與黃之鋒、羅冠聰、黃程鋒、彭家浩等香港學運領袖會晤。報導除詳述伊迪的學經歷，也公布其家人部分個資。

針對伊迪與黃之鋒等人會晤一事，大陸外交部駐港公署8日緊急約見美國駐港澳總領館高級官員，提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，並要求美方就此作出澄清。

但歐塔加斯（Morgan Ortagus）在8日例行簡報上被問及此事時表示，洩露一個美國外交官的資訊、照片和他們孩子的姓名，不是負責任的國家該有的行為，是流氓政權會做的事，美國無法接受。

大陸外交部駐港公署9日也立即發布新聞稿反批，美國這番言論是對中方的公然詆毀和誹謗，再次暴露美方顛倒黑白的強盜邏輯和霸權思維，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

新聞稿稱，「美方不去反思、檢討和糾正自身肆意插手香港事務和中國內政的嚴重錯誤行徑，反而倒打一耙、血口噴人，毫無根據地污蔑中國政府洩露了有關信息，這是以小人之心度君子之腹，再次暴露出美方心理的陰暗與扭曲。」