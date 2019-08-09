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挑戰高通 紫光展銳2020年將推出5G SoC半導體

2019-08-09 13:48聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸國有半導體企業紫光集團旗下的紫光展銳（UNISOC Communications）將於2020年下半年商用化新一代通信標準5G 的SoC（(system on chip）半導體産品，整合核心處理器及5G調製解調器。

這是繼華為海思後，紫光展銳也承諾推出5G SoC半導體，以對抗全球最大的半導體企業如美國高通等；不過市場觀察家認為，紫光展銳的5G産品，在性能表現上，恐怕仍不及高通等市場領導廠商，需要未來一段時間繼續追趕。

日經中文網報導，受美國總統川普下令對華為實施禁運措施影響，大陸企業正努力尋求當地語系化或非美國的供應鏈，並希望減少對美國半導體依賴，紫光展銳市場高級副總裁周晨表示，大陸企業大多都有憂患意識，瞭解到需要針對供應鏈進行調整，來避免可能被切斷供應的危險。

周晨指出，已經看到大陸企業將供貨商，從美國企業向其他國家或本地企業替換的動向，也發現客戶更願意嘗試展銳的産品，不只是5G手機相關産品，也包含穿戴式及其他物聯網應用，這對該公司來説是巨大的機會。

多名相關人士透露，紫光展銳預計在2020年下半年正式推出商用整合處理器，及5G調製解調器的「5G SoC」晶片，如果成真並被市場採用，將會大大縮短展銳與市場領先者的距離。

高通及聯發科之前宣布，大約在2020上半年會推出這樣整合型的5G SoC晶片，面向市場；華為旗下的晶片設計公司海思更積極，最快2019年底前就會推出5G SoC整合式的晶片，應用於自家的高端手機。

紫光展銳目前有4,500名員工，約有9成為工程師，大約有1,000多名工程人員正進行5G相關晶片的開發。

周晨還提到，在5G時代公司投入翻倍的研發資源，希望能夠縮短與市場領導廠商高通的差距，過去4G時代與高通差距大約2年，5G時代希望能儘量縮短差距，並在差不多的時間推出相應産品。

同時紫光展銳更延攬許多從華為、高通加入的高層主管，來進行組織改造，包含2018年底剛到任的紫光展銳CEO楚慶，之前是華為海思半導體的首席戰略官。

台灣經濟研究院半導體分析師劉佩真認為，紫光展銳恐怕還需要一段時間追趕，才可能進入市場的領先群，但是在大陸積極推動自主供應鏈，及5G提前釋照的狀況下，長線來説對紫光展銳的發展有利。

紫光展銳的參展攤位。圖/通信產業網
紫光展銳的參展攤位。圖/通信產業網
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