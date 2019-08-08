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陸外交部回應美政府禁止採購華為等中國企業電信設備

2019-08-08 22:43聯合報 記者張運祥╱即時報導

大陸外交部發言人華春瑩8日在答記者問時說，美方對中國特定企業採取歧視性和不公平的做法，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。　

新華社報導，有記者問，美國總務管理局周三發布一項臨時規定稱，將根據「2019財年國防授權法案」禁止使用美聯邦政府資金採購華為、中興、海康威視、大華和海能達五家中國公司電信設備，該規定將於8月13日生效。中方對此有何評論？

華春瑩表示，中方對美方實施「2019財年國防授權法案」有關涉華消極條款，對中國特定企業採取歧視性和不公平的做法表示強烈不滿和堅決反對。中方注意到相關中國企業已經在美採取法律行動。

華春瑩說，美國濫用國家力量不擇手段地蓄意抹黑和打壓特定中國企業，嚴重損害美國國家形象和自身利益，更嚴重破壞全球產業鏈和供應鏈，已經並將繼續遭到世界各國的廣泛反對和抵制。我們堅定支持相關中國企業拿起法律武器維護自身的正當權益，也將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

華春瑩強調，中方敦促美方摒棄冷戰思維和零和博弈理念，停止將經貿問題政治化，停止對中國企業的無理打壓，多做有利於促進中美經貿合作健康穩定發展的事。

大陸外交部發言人華春瑩。 圖：環球網
大陸外交部發言人華春瑩。 圖：環球網
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