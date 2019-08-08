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時隔7年 中日將舉行新一輪戰略對話

2019-08-08 15:25聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共外交部發言人華春瑩今天宣布，經雙方商定，中共外交部副部長樂玉成將於8月10日與日本外務事務次官秋葉剛男在日本舉行新一輪中日戰略對話。

據澎湃新聞報導，華春瑩指出，中日雙方將就雙邊關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見。中日戰略對話是兩國政府加強戰略溝通的重要管道。

此次是雙方時隔7年重啟對話。中方希望通過對話增進雙方政治互信，推動中日關係進一步改善發展。

中共外交部發言人華春瑩。圖／取自新浪網
中共外交部發言人華春瑩。圖／取自新浪網
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