時隔7年 中日將舉行新一輪戰略對話

2019-08-08 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共外交部發言人華春瑩今天宣布，經雙方商定，中共外交部副部長樂玉成將於8月10日與日本外務事務次官秋葉剛男在日本舉行新一輪中日戰略對話。

據澎湃新聞報導，華春瑩指出，中日雙方將就雙邊關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見。中日戰略對話是兩國政府加強戰略溝通的重要管道。