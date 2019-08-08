大陸7月出口升3.3% 貿易順差450.6億美元
大陸海關總署8日公布，以美元計價，大陸7月出口年增3.3%，優於市場預期；進口年減5.6%，跌幅較預期少；大陸7月貿易順差為450.6億美元。
海關總署數據還顯示，7月大陸進出口總值3980億美元，下降0.8%，其中出口2215.3億美元，增長3.3%；進口1764.7億美元，下降5.6%；貿易順差450.6億美元，擴大63.9%。
今年前7個月，大陸進出口總值2.56兆美元，下降1.8%，其中出口1.39兆美元，增長0.6%；進口1.17兆美元，下降4.5%；貿易順差2,256.9億美元，擴大38.7%。
以人民幣計價，大陸7月出口1.53兆元，年增10.3%；進口為1.21兆元，年增0.4%；貿易順差為3,102.6億元，擴大79%。
今年前七個月，出口9.48兆元，增長6.7%；進口7.93兆元，增長1.3%；貿易順差1.55兆元，擴大47.4%。
海關總署並表示，以人民幣計價，前七個月，中美貿易總值為2.1兆元，下降8.1%，占外貿總值的12%。其中，大陸對美國出口1.62兆元，下降2.1%；自美國進口4,739.3億元，下降24%；對美貿易順差1.15兆元，擴大11.1%。
留言