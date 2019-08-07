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江蘇省前副省長繆瑞林受賄逾3,000萬 今一審

2019-08-07 19:01聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

江蘇省人民政府前黨組成員、副省長繆瑞林。照片／央視網
江蘇省人民政府前黨組成員、副省長繆瑞林。照片／央視網
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央視報導，江蘇省人民政府原黨組成員、副省長繆瑞林受賄案今（7）日在山東省青島市中級人民法院一審，被檢察院指控，2005年至2016年，因職務之便收受非法金額約人民幣720多萬元（約新台幣3,260萬元）。

報導指出，繆瑞林利用擔任宿遷市副市長、市長、宿遷市委書記、江蘇省副省長、南京市人民政府市長職務上的便利，在企業項目審批、工程項目承攬、親屬工作調動等事項上提供幫助，直接或者通過其近親屬非法收受相關人員給予的財物，共計約人民幣720萬多元。

庭審中，檢察機關出示相關證據，被告人繆瑞林及其辯護人質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了辯論意見，繆瑞林最後陳述並當庭表示認罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。

2019年4月，繆瑞林被「雙開」（開除黨籍、開除公職），無政治紀律和政治規矩意識，參加全國兩會期間嚴重破壞會風會紀，造成惡劣影響；利用職務上的便利，在企業經營等方面為他人提供幫助並非法收受巨額財物，違規擁有非上市公司股份，在分配住房中侵犯國家利益；違反中央八項規定精神，收受禮品、禮金，違規參與公款吃喝；道德淪喪，生活腐化，貪圖享樂，以權謀色，搞權色交易。

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