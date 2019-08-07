員工洩漏香港警察航班？ 國泰航空回應

2019-08-07 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



香港反送中運動持續中，警民關係僵化，有網友爆料稱，香港國泰航空公司的員工竟然私自在網路上洩漏香港警隊人員的航班行程訊息，企圖讓他人騷擾警方。對於警察訊息洩漏一事，國泰航空方面今（7）日回應，被分享的訊息僅是旅行團組的名稱，而非團組內旅客的個人訊息，但公司對此給大家的困擾表示十分抱歉。

環球網報導，國泰航空回應，有關國泰員工在工作期間不合規使用公司訊息，並了解一個旅行團組的名字被截圖且被分享在該涉事員工的WhatsApps社交群組內的情況。公司非常重視乘客訊息安全，對此事件予以高度重視，定當遵照內部程序做深入調查。

遭到國泰航空公司人員洩漏的，是已經於昨天抵達成都參加第十八屆「世界警察和消防員運動會」的香港部分警隊人員的航班行程信息，洩漏的網路平台疑為Whatsapp。爆料者提供的截圖顯示，一名疑似國泰航空員工的人員在一個聊天組群中貼出兩張標記為「HK POLICE FOOTBALL」香港警察足球隊）的人員航班行程信息，並辱罵警察為「黑警」。威脅要去給警察「接機」 或製造其他麻煩。