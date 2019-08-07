美禁令風波 華為向偉創力求償上億

2019-08-07 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸電信設備製造商華為傳出向美商偉創力（Flex Ltd.）求償人民幣數億元，主因是美國把華為列入所謂的「實體清單」後，偉創力非法扣留華為價值約數億元的物資。華為對此不予回應。

路透報導，華為在本周一向偉創力發律師函，要求其賠償人民幣數億元，涉及收入誤工、材料浪費、設備更換等方面的損失。該律師函中稱，華盛頓方面今年5月頒布華為禁售令後，偉創力的中國子公司「無視中國法律」，拒絕歸還華為在其珠海工廠的生產設備、原材料和半成品，價值約人民幣4億元。

公開資料顯示，偉創力於1969年在美國矽谷創立，1981年在新加坡設立工廠，是美國第一家在海外設廠的製造商，目前也是僅次於富士康的全球第二大電子產品代工企業。

偉創力為華為提供的合約服務中，包括代工智慧手機與5G基站等產品，可以說，在華為的手機供應鏈體系中占有絕對的比率。但在今年5月19日，在華為被列入「實體名單」後的第三天，偉創力在全球的所有工廠停止了與華為的一切合作，包括停止生產和拒絕發貨。

目前，華為已將偉創力徹底從其供應鏈體系中剔除。

對此，偉創力官方尚未有公開聲明。不過，第一財經向偉創力內部人士求證回應稱，公司其實在禁令頒布的三天後基本恢復對華為的供貨，因為手機產品不受「實體清單」的影響，只有基站產品複雜，涉及的零件和高新技術較多，需要判斷是否在「禁令」範圍之內，因此需要多花費一點時間，也就多花了一周時間。

偉創力內部人士解釋稱，部分設備扣留是因為華為欠人民幣1億多的應付帳款沒有付，但目前所有產品已經全部恢復供應。「總之，公司怎麼可能愚蠢到非法扣留客戶的設備跟物料呢？」