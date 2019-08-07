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美禁令風波 華為向偉創力求償上億

2019-08-07 15:07聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸電信設備製造商華為傳出向美商偉創力（Flex Ltd.）求償人民幣數億元，主因是美國把華為列入所謂的「實體清單」後，偉創力非法扣留華為價值約數億元的物資。華為對此不予回應。

路透報導，華為在本周一向偉創力發律師函，要求其賠償人民幣數億元，涉及收入誤工、材料浪費、設備更換等方面的損失。該律師函中稱，華盛頓方面今年5月頒布華為禁售令後，偉創力的中國子公司「無視中國法律」，拒絕歸還華為在其珠海工廠的生產設備、原材料和半成品，價值約人民幣4億元。

公開資料顯示，偉創力於1969年在美國矽谷創立，1981年在新加坡設立工廠，是美國第一家在海外設廠的製造商，目前也是僅次於富士康的全球第二大電子產品代工企業。

偉創力為華為提供的合約服務中，包括代工智慧手機與5G基站等產品，可以說，在華為的手機供應鏈體系中占有絕對的比率。但在今年5月19日，在華為被列入「實體名單」後的第三天，偉創力在全球的所有工廠停止了與華為的一切合作，包括停止生產和拒絕發貨。

目前，華為已將偉創力徹底從其供應鏈體系中剔除。

對此，偉創力官方尚未有公開聲明。不過，第一財經向偉創力內部人士求證回應稱，公司其實在禁令頒布的三天後基本恢復對華為的供貨，因為手機產品不受「實體清單」的影響，只有基站產品複雜，涉及的零件和高新技術較多，需要判斷是否在「禁令」範圍之內，因此需要多花費一點時間，也就多花了一周時間。

偉創力內部人士解釋稱，部分設備扣留是因為華為欠人民幣1億多的應付帳款沒有付，但目前所有產品已經全部恢復供應。「總之，公司怎麼可能愚蠢到非法扣留客戶的設備跟物料呢？」

偉創力業績也因此受到重創，偉創力首席執行官RevathiAdvaithi表示，今年首季，美國政府廣為宣傳的行動以及重大地緣政治不確定性影響到客戶華為，這些行動超出公司的控制範圍，也減少公司在大陸為其組裝的產品業務，因此將縮減與華為在大陸的業務合作。公司第1寄營收約62億美元，年降3%；淨利潤約4,500萬美元，與去年同期1.16億美元相比，大減61.2%。

大陸電信設備製造商華傳出向美商偉創力（Flex Ltd.）求償人民幣數億元，主因...
大陸電信設備製造商華傳出向美商偉創力（Flex Ltd.）求償人民幣數億元，主因是美國把華為列入所謂的「實體清單」後，偉創力非法扣留華為價值約數億元的物資。照片／騰訊網
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