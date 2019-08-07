示威者毆打砸車 他喊：我支持民主為何要打我

2019-08-07 03:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



一名無辜的香港司機，5日在香港北角遭到一群黑衣示威者的圍堵，之後他的車子被揮舞著鐵棍等兇器的示威者砸壞，他本人也被示威者偷襲毆打了頭部，這一幕被彭博記者在香港街頭拍下，並放在twitter上。

影片中，司機下車後，試圖與包圍車輛的黑衣人理論，但在此期間，一名黑衣示威者突然上前，趁其不備從背後猛擊他頭部。

趁司機轉向示威者，又一名黑衣示威者拿著棍子，砸毀擋風玻璃，場面突然混亂起來，有黑衣人圍上來辱駡司機，並繼續持棍打砸車輛；也有人試圖攔下同夥，讓司機離開。

司機站在車門邊，不斷對包圍自己的黑衣人說：「我是支持民主的，也沒有要撞你們，你們為何要打我？」

不僅司機被毆打、車子被砸，他的妻子也僅因為用手機拍攝下示威者的暴行，就遭到辱駡和恐嚇，手機也被奪走。

這段影片也在twitter上讓許多外國網友感到震驚，紛紛譴責這些黑衣人的暴行，有人毫不留情地指出，這些人就是暴徒，他們的行為從任何角度和層面來看都是錯的。

就連一些原本支持這些示威者的人，也表示這種行為太過分了，必須被譴責。

有人曾在拍下這段影片的彭博社記者的twitter裡留言，表示有這名司機之所以被打和被砸車，是因為曾「加速要撞向示威者」。

但這個說法被彭博記者否認，他說從他的視角來看，那個司機並沒有加速行駛，也沒有任何要撞人的意思，是現場的一些人自己陷入了偏執妄想的狀態。

不過在twitter上，有人為這群示威者辯解，例如一邊駡開車穿過示威者們非法設置的路障的司機是個「蠢貨」， 一邊則輕描淡寫地說反正司機安全到家了，車子也有保險。所以結論是「示威者」遠比員警克制。

還有支持者表示，這些示威者之所以會這麼做，是因為他們「太害怕」了，希望人們不要去譴責這些暴徒的暴行，因為這些年輕人每天都面臨著「危及生命的情況」，「無法確定誰是朋友誰是間諜”，所以他們「這麼表現不該被責備」。