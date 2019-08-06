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央視警告示威者：躲得過初一、躲不了十五 欠債要還！

2019-08-06 23:13聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中共中央電視台8月6日晚間的新聞聯播中「央視快評」，用極為嚴厲的口吻警告衝撞政府機關與扯下國旗香港示威者，稱他們「躲得過初一，躲不了十五」！少數亂港暴徒所欠的債遲早是要還的。

央視快評稱，繼8月3日香港一些極端激進分子丟國旗入海後，8月5日晚間，再有狂徒在尖沙咀扯下國旗扔到海中。這是近三天內的第二起侮辱國旗事件。

隨著暴力行動的蔓延，發生在香港的以所謂“反修例”為旗號的“和平”遊行早已變質，少數極端暴力分子唯恐香港不亂，瘋狂打砸，恣意破壞香港公共交通和社會秩序，造成大量航班取消、港鐵停運，嚴重影響了廣大民眾的正常生活。一些香港員警家屬更是遭到暴徒的“人肉”與恐嚇。少數亂港狂徒甚至直接挑戰國家尊嚴，幹出漢奸賣國賊的卑鄙勾當。在這些暴徒無法無天的惡行下，香港正在被推向極其危險的境地！

愈演愈烈的暴力活動已無關修例爭議，少數暴徒的狼子野心昭然若揭。這些跳樑小丑的險惡居心，就是企圖綁架全港市民，癱瘓香港政府，進而公然挑戰國家主權和中央政府權威，明目張膽地進行政治要脅。

是非自有曲直，公道自在人心。面對少數暴徒的亂港行徑，香港700萬同胞沒有沉默，他們以實際行動向暴亂惡行堅決說不！昨晚，很多香港民眾自發高唱國歌，把國旗重新升起。愛國愛港的市民向暴徒喊話：“你們拆一次，我們升一次！”少數跳樑小丑蚍蜉撼樹，不自量力；14億中國人民同心同德，堅如磐石。

快評稱，「躲得過初一，躲不了十五！少數亂港暴徒所欠的債遲早是要還的」。我們堅決支持特區政府和警隊捍衛法治，採取果斷措施，以雷霆行動懲治暴徒，儘快恢復秩序。我們堅信，有偉大祖國作為堅強後盾，有14億中國人的鼎力支持，香港一定能回歸理性、回歸安寧。企圖撕裂香港、摧毀香港的邪惡圖謀絕對不會得逞。

央視稱，很多香港民眾在國旗被扯下後，自發把國旗重新升起。愛國愛港的市民向暴徒喊話...
央視稱，很多香港民眾在國旗被扯下後，自發把國旗重新升起。愛國愛港的市民向暴徒喊話：“你們拆一次，我們升一次！”
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香港國旗國歌
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