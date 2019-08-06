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陸委會回應台企聯：沒有入罪台商的問題

2019-08-06 21:13聯合報 記者李仲維╱即時報導

蔡政府擬修改兩岸條例規範「中共政治代理人」，遭大陸全國台企聯強烈譴責，陸委會今(6)日表示，政府研究中的「禁止中共政治代理人法」，與商業實務上行之有年的商業代理無關，不會影響正常的商務運作，也不會有限制台商投資經營及權益的問題，更沒有入罪台商的問題。

陸委會指出，近年中共以「銳實力」對民主社會進行滲透與分化，這是舉世公認的事實，美國、澳洲等先進民主國家，為反制境外勢力滲透、分化，已制定反滲透法、外國代理人法等法律，這已是國際的趨勢。

陸委會稱，面對中共近年加強對台進行統戰、滲透，並透過代理人積極在台營造統戰氛圍，已危害我國家安全與社會安定，推動「禁止中共政治代理人」相關法制，有其正當性、必要性。

陸委會指出，部分民眾對於相關法案內容尚存有疑慮，朝野各界對於立法方向、規範態樣也有不同意見，社會輿論也還在形成共識的階段，在未來立法過程中，將持續彙整專家學者及各界意見，並努力與社會大眾進行溝通，以使修法達到「合憲合法」、「完善可行」、「明確嚴謹」的目標，讓國家的民主防護網更為完整。

陸委會表示，有關台企聯指摘的內容，對相關修法草案恐有誤解或遭誤導，政府在未來立法過程中，會重視台商的建言，建立共識，並加強相關溝通說明工作。

陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片
陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片
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