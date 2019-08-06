大陸宣布 首批俄羅斯大豆已運抵中國

2019-08-06 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸在宣布暫停採購美國農產品的同時，江蘇南通海關也發布訊息稱，中俄兩國簽署《關於深化中俄大豆合作的發展規劃》以來，首批來自俄羅斯的4,431.677噸大豆已於日前運抵南通，並快速完成通關放行。

《關於深化中俄大豆合作的發展規劃》是大陸國家主席習近平6月初訪問俄羅斯時，在兩國元首共同見證下簽署的一系列合作文件之一。而在第12輪中美經貿高級別磋商正式登場前，大陸海關總署也於7月29日公告，允許俄羅斯全境大豆進口。

南通海關在中美貿易戰加劇之際宣布，這項《發展規劃》簽署後首批來自俄羅斯的大豆已正式運抵中國，該批大豆為中糧集團旗下中糧貿易自俄羅斯採購，由俄羅斯海參威裝運至南通。南通海關的新聞稿稱，這標誌著中俄《關於深化中俄大豆合作的發展規劃》成果正式落地。

南通是大陸傳統進口糧食的主要港口之一。南通海關表示，針對這批來自俄羅斯的大豆，南通海關特別提前指導中糧集團及早辦理檢疫審批許可證，採取提前報關、隨報隨檢等方式提高通關效率，加快了驗放速度，有效降低企業物流與資金成本。

北京《經濟日報》指出，按俄羅斯2018/2019農業年度（2018年7月至2019年6月）統計來看，中國已成為俄羅斯大豆主要出口國，占俄羅斯出口總額的93%。今年7月俄羅斯對中國的大豆出口還持續加速。

報導稱，為滿足中國市場的「海量需求」，俄羅斯將主動調節農業生產結構。俄羅斯目前種植大豆的面積僅250萬公頃，在該國約8,060萬公頃的農地總面積中僅占約3%。不久前，俄羅斯阿莫爾州已表示，準備將大豆產量提高1倍，爭取向中國市場供應30萬噸大豆。

除直接從俄羅斯進口外，大陸還直接前進俄羅斯租地自種大豆。《經濟日報》指出，中俄正透過創新模式「借地種植」，合作提升大豆產量。