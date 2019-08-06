貿易加稅衝擊 瑞銀：人民幣將貶至7.2

2019-08-06 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



針對美國將大陸貼上「匯率操縱國」標籤，國際投行瑞銀的經濟學家汪濤今（6）日發布報告稱，這意味著中美貿易戰升級的風險進一步上升，9月計畫貿易談判將延遲或取消的可能性增加；隨著貿易戰升級，人民幣貶值壓力加劇，預計下半年人民幣兌美元匯率會更經常地在7以上交易。

路透報導，報告稱，如果美國對剩餘的3,000億美元大陸出口產品加徵25%的關稅，預計人民幣兌美元匯率會貶至7.2，不過更大部分貶值是受市場驅動。

汪濤指出，根據美國現行的規定，被標記為貨幣操縱國的直接後果並不算多，美國財政部將與大陸進行雙邊接觸，並與國際貨幣基金（IMF）合作以「消除不公平的競爭優勢」，一年後，美國可以採取行動，包括將大陸排除在美國政府採購外，拒絕大陸加入新的美國貿易協定。美國可以此為藉口再度對大陸出口加徵關稅，並隨意採取其它行動。

匯率方面，她仍然預計大陸央行將嚴格管理人民幣匯率，避免出現人民幣大幅貶值，人民幣很快升回7也不意外。