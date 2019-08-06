中共代理人修法 台企聯批「綠色恐佈」讓台商回不了家

2019-08-06 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



台企聯新聞發言人孫德聰。圖／本人提供 分享 facebook 大陸全國台企聯發表聲明，譴責民進黨提案修法增訂「中共代理人」條款，是製造綠色恐佈，讓台商回不了家。

聲明指出，「中共代理人」條款鬧得沸沸揚揚，廣大台商，人心惶惶，擔心躺槍中招。

台企聯新聞發言人孫德聰指出，數以十萬計的台商，事業在大陸、家在台灣，為了自己的生計和事業長期奔波於兩岸之間。按照目前修法意見，不得與大陸有關機構接觸，否則就有莫須有的嫌疑，甚至參加大陸舉辦的會議，台企受到大陸獎勵或支持也可能違法，被定為「中共代理人」，隨時可能被處罰金或判刑。真可謂危言聳聽，恐怖籠罩。

台企聯強調，「中共代理人」條款一旦通過，欲加之罪何患無辭？台商因此譴責這是公然以民為敵、製造绿色恐怖的惡劣做法，同時呼籲，除了反映廣大台商強烈譴責的心聲，台企聯呼籲政府不要把台商推向危險的境地，讓台商在兩岸能夠安居樂業。

【中央社／上海6日電】

中國台商組織全國台企聯今天發表聲明指出，政府推動修法、增訂中共代理人條款，不少台商擔心「躺槍中招」，兩岸關係和平發展是兩岸民眾的共同願望，應當共同珍惜。

全國台灣同胞投資企業聯誼會（全國台企聯）今天下午以發言人孫德聰名義發表聲明「強烈譴責民進黨製造綠色恐怖，讓台商回不了家」。

聲明稱，近期，台灣即將修法、增訂所謂中共代理人條款，鬧得沸沸揚揚，眾多無辜的台灣民眾、包括全國台企聯會員和廣大台商，人心惶惶，擔心「躺槍中招」。

聲明指出，按照目前修法意見，不得與大陸有關機構接觸，甚至參加大陸舉辦的會議；台企受到大陸獎勵或支持也可能違法，被定為中共代理人，隨時可能被處罰金或判刑，真可謂「危言聳聽，恐怖籠罩」。

聲明說，兩岸間每年數以百萬計的人員往來和交流，已成常態。中共代理人相關條款含糊不清，一旦通過，「欲加之罪，何患無辭？」

聲明最後表示，兩岸關係和平發展是兩岸民眾的共同願望，也是廣大台商安身立命的保障，應當共同珍惜。全國台企聯作為服務台商的社會團體，理應反映廣大台商強烈譴責的心聲、維護廣大台商的合法權益。

全國台企聯是由中國各地台灣同胞投資企業協會為主所組成的社會團體，業務主管單位是中國國務院台灣事務辦公室，並接受中國民政部的業務指導和監督管理。中國國台辦主任劉結一是名譽會長。