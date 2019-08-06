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華為外籍高管喊話美澳：要禁就禁吧 你們自求多福

2019-08-06 14:50聯合報 記者林宸誼╱即時報導

因「舌戰美媒」而走紅的華為美國分公司資安長柏迪（Andy Purdy），直接對美國和澳洲喊話，「要禁華為就禁，但也長點心吧，你們自己的通信系統和網路都不夠安全。」

美澳兩國是目前唯二禁止華為參與當地5G建設的國家。

彭博報導，柏迪指出，看看過去18個月美國針對華為發起的「全球性運動」，會很驚訝地發現，許多國家、甚至美國最親密的盟友都在對美國反擊，「例如英國和德國都表示沒有收到美方任何的證據，證明華為在網路安全方面存在重大不當行為。他們只是在繼續尋求降低風險的方法，就像所有專家呼籲的那樣。」

柏迪進一步對美國和澳洲喊話，如果實在要禁華為的話，你們就禁好了。但採取點必要的措施來保障通信系統和網路的安全吧，因為你們自己不夠安全。

他還透露，在接下來的5年中，華為將投入20億美元來改善軟體工程流程，以應對網路安全性漏洞。

成為華為美國分公司資安長之前，柏迪曾擔任美國聯邦檢察官，還為美國國土安全部效力過，豐富的政府工作經驗，讓柏迪深諳美方在指控華為時存在的問題。

柏迪在6月「迎戰」福克斯商業頻道（FOX Business）主播巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）的逼問時就明確指出，有關華為設備留有「後門」的消息根本就是「烏龍事件」，反倒是美國網路供應商思科（Cisco），在過去的一兩年之中被發現產品中有8到10個「後門」。

他當時直言，美國大可以就所謂的「安全風險」對華為進行調查，「我非常樂意安排美國政府（對華為）進行這樣的對話和訪問。」

華為美國分公司資安長柏迪（Andy Purdy）。圖/彭博
華為美國分公司資安長柏迪（Andy Purdy）。圖/彭博
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